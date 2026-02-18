Este miércoles 18 de febrero continúa el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar para las mexicanas de 60 a 64 años.

En días anteriores, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, comunicó que más de 2 mil 500 módulos serán instalados para el registro de las personas y estarán abiertos de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas.

¿Quiénes se registran hoy?

Hoy miércoles 18 de febrero se tiene programado el registro para las personas cuyo primer apellido comience con las letras: I, J, K, L y M.

La Secretaría del Bienestar ha informado que los últimos dos días de la convocatoria, sábado 21 y domingo 22 de febrero, se abrirá nuevamente el registro para todas las letras.

Para ubicar el módulo correspondiente, la dependencia ha puesto a disposición la siguiente página: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/

¿Qué documentos llevar?

Los documentos que deberán llevar las personas interesadas son:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

(Impresión reciente) Acta de nacimiento (Legible)

Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

(No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial) Teléfono de contacto (celular y de casa)

La dependencia recordó que, en caso de no poder asistir a un módulo para el registro, se puede solicitar una visita domiciliaria a través de la Línea de Bienestar 800 639 42 64.

