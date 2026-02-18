En medio de los posicionamientos internos tras la salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la publicación del libro Ni venganza ni perdón, del exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer Ibarra, especialistas advierten que las fisuras dentro de Morena responden a una dinámica natural de disputa de poder que podría intensificarse rumbo al proceso electoral de 2027.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara que “nadie tiene la pureza del movimiento de transformación”, en referencia a los recientes desencuentros internos, académicos señalaron que la Mandataria busca contener la narrativa de confrontación y presentar las diferencias como parte de un debate saludable.

Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), consideró que la Jefa del Ejecutivo intenta proyectar control frente a las tensiones.

“Tiene que ver con el empoderamiento que ella está teniendo porque necesita tener control. (…) Habrá otra dinámica cuando comiencen las candidaturas, porque vamos a ver cómo se van a alinear y realinear dependiendo de qué les toca o qué no les toca, y también dependiendo de quiénes creen que tienen que ir a pedir una candidatura o no”, afirmó.

Para el académico, las fricciones no sólo se explican por diferencias ideológicas, sino por la competencia por espacios de poder en el interior de un partido que aglutina corrientes provenientes del PRI, PAN y de la izquierda partidista. En ese contexto, anticipó que la verdadera prueba de cohesión llegará con la definición de candidaturas, cuando los grupos internos busquen posicionarse.

López Montiel añadió que existe otra dinámica de confrontación en el propio gabinete. A su juicio, la Presidenta heredó posiciones estratégicas del expresidente Andrés Manuel López Obrador que, por un lado, le restan margen de maniobra y, por otro, dificultan que imprima su propio sello.

En ese sentido, no descartó ajustes en el gabinete federal en los próximos meses.

Señaló que se ha planteado la posibilidad de cambios en la Secretaría de Gobernación y eventualmente en otras dependencias, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras que áreas como Economía podrían mantenerse más estables.

“Es parte de la dinámica que la Presidenta comienza a tomar con respecto a definir cosas de su gobierno, porque hoy no la podemos recordar por alguna política de gobierno como tal”, sostuvo.

Por separado, el politólogo Horacio Vives Segl, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), comparó las fracturas actuales con las “tribus” que caracterizaron al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Es producto de lógicas de grupo que buscan mantener o ampliar su influencia y recursos de poder, muy al estilo de lo que ocurrió con las tribus del PRD”, dijo a EL UNIVERSAL.

A su juicio, Morena, fundado formalmente en 2014, es un partido joven que se ha nutrido de diversas corrientes políticas, lo que explica la pluralidad y, a la vez, las tensiones.

Sin embargo, descartó que exista una infiltración deliberada de exmilitantes del PRI o del PAN para desestabilizar el movimiento.

“No creo que vaya por ahí”, subrayó. Más bien, consideró que se trata de disputas naturales entre líderes locales, grupos parlamentarios y actores que buscan posicionarse de cara a 2027.

Vives Segl apuntó que la administración de Sheinbaum enfrenta una paradoja: concentra un poder institucional inédito, con mayorías legis-lativas y amplio margen presupuestal, pero al mismo tiempo está acotada por la herencia política de López Obrador.