La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que no ve necesidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue al exconsejero jurídico de la Presidencia en el sexenio pasado, Julio Scherer, tras las revelaciones que hace en su libro “Ni venganza ni perdón” sobre supuestos financiamientos ilícitos a morenistas.

En su conferencia mañanera de este martes 17 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que se investigue a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, preso en Estados Unidos.

“¿Sería deseable que la Fiscalía investigue a Julio Scherer, tanto que estuvo como consejero jurídico en el gobierno anterior?”, se le preguntó.

“Pues no, no veo ninguna necesidad. ¿Por qué no siguen investigando a García Luna? ¿Por qué no hablan de García Luna? Se enojan cuando hablamos de Calderón, la única demostración de un gobierno con impunidad, porque fueron seis años de la presencia de García Luna como secretario de Seguridad vinculado con el narcotráfico (...)”, respondió.

La presidenta agregó que si la FGR o el gabinete de Seguridad encuentra relación de algún funcionario público vinculado con la delincuencia organizada o por corrupción, tiene que actuar como en el caso del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, o de los presidentes municipales del Estado de México hace ya un año.

“Se encuentra, hay prueba, se actúa, cero impunidad”, expresó al reiterar que no va a leer el libro de Scherer.

“Nosotros no protegemos a nadie ni establecemos ninguna relación de contubernio con nadie, nosotros fuimos elegidos por el pueblo y actuamos con honestidad y responsabilidad siempre, lo demás podía que se presenten las pruebas siempre”, añadió Sheinbaum.

jc/apr