La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no ha leído y no leerá el libro “Ni venganza ni perdón” de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues indicó que 'hay que ser consecuentes con lo que uno lucha en la vida", y señaló que sí tiene denuncias, que las presente.

En el libro “Ni venganza ni perdón", coescrito junto con el periodista Jorge Fernández Menéndez, Julio Scherer Ibarra acusa a Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial y actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, de sostener una relación y reuniones con el llamado"rey del huachicol", Sergio Carmona, quien supuestamente habría financiado campañas políticas de gobernadores de Morena.

A pregunta expresa en conferencia mañanera, la Mandataria federal descartó que el libro tenga impacto en la población mexicana.

Lee también Sheinbaum señala “show” de Alessandra Rojo de la Vega tras agresiones en operativo de reordenamiento; “no quiero opinar de ella”, dice

"No lo he leído y no lo voy a leer, porque la crítica y una autocrítica son importantes, pero nosotros somos parte de un movimiento de transformación -y repito que aunque la crítica y la autocrítica se valgan- siempre hay que ser consecuentes siempre porque uno no está aquí por el poder ni nos impuso nadie más que el pueblo y llegamos a transformar y hay que ser consecuentes con lo que uno lucha en la vida".

"Pero pienso yo que ser parte de este movimiento requiere consecuencia, ser consecuente".

Recordó que el expresidente López Obrador señalaba que en muchos casos a la gente se le valora por lo que hace al final de la vida y recordó que el expresidente ponía como ejemplo de esto al periodista Jacobo Zabludovsky quien trabajó en Televisa dando información vinculada al poder, pero al final fue un periodista crítico.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que lo que ha leído en medios, el libro de no presenta fuentes y señaló que si el exconsejero jurídico tienen denuncias, que las interponga antes las autoridades correspondientes.

Lee también Alistan cambios en la alerta sísmica en celulares; bajará volumen y mensaje, anuncia Sheinbaum

"No veo, de lo que he leído en los medios, cuál es la fuente que usa para ciertas denuncias que hace, y luego, no por nada, pero con quién se escribe también (Jorge Fernández Menéndez), y la consecuencia de ellos en términos de un movimiento de transformación.

"No creo que tenga mucho impacto la verdad el libro, si tiene ahí en `X´, en la red ´X´y, en lo que se llama el `círculo rojo´, pero la gente sabe lo que es el movimiento de transformación y lo que ha representado en la vida de las personas y si tiene una denuncia, pues que la ponga", dijo.

"¿Y eso no impactaría la percepción de la de la ciudadanía sobre el manejo del movimiento?", se le preguntó.

"No, nada, cero", respondió.

En México hay libertad de expresión y que cada quien saque sus conclusiones

La presidenta Sheinbaum Pardo señaló que en México hay libertad de expresión y que tiene que haber apertura al debate, por lo que, indicó "que haga sus propias conclusiones" sobre el libro publicado por Scherer Ibarra.

Lee también Luisa Alcalde defiende a Ramírez Cuevas tras acusaciones de Julio Scherer; "son ataques contra Morena", sostiene

"Quiero decir algo, porque es importante... por lo del libro este de Julio Scherer: hay libertad de expresión en nuestro país. Yo doy mi opinión personal, pero hay libertad de expresión y que todo mundo se manifieste que se publiquen todos los libros y todo lo que se quiera en las redes, en los periódicos.

"Es nada más un asunto, pues de debate permanente, porque México tiene que haber debate, apertura al debate y que cada quien, pues, que haga sus propias conclusiones", concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr