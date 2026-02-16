La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Programa “Boxeando por la Paz”, con el que boxeadores y boxeadoras profesionales se volverán “maestros” de jóvenes para que se incorporen a este deporte.

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se dará un apoyo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

“Ellos se van a volver maestros y maestras de box para 100 mil jóvenes en todo el país (...). Un apoyo a las y los jóvenes, es totalmente gratuito y el objetivo es incorporar a jóvenes a este deporte e involucrarlos en la disciplina, de lo que significa el box”, explicó al destacar la prevención social.

Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP entre transmisiones, tamales y barbacoa

En este programa participan boxeadores y boxeadoras profesionales como Jackie Nava, Eunice Campos, Mariana “La Barbie” Juárez, Marilyn Badillo, Alejandro “El Conejo” González, Juan Pérez “El Güerito de Tepito”, entre otros.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el programa “tiene muchas virtudes”, como que invita a los y las jóvenes a que no se acerquen a las drogas ni a un grupo delictivo.

Destacó que se apoya a los peleadores que quieren ser campeones, con un salario mínimo y seguro médico.

“Es un programa integral que estamos seguros va a ayudar muchísimo en todo el país”, declaró.

Carlos Torres Rosas, coordinador de los Programas del Bienestar y del Programa Boxeando por la Paz, destacó el acuerdo con el Consejo Mundial De Boxeo para la formación de nuevos talentos y el apoyo para las y los deportistas.

La boxeadora Marilyn Badillo destacó al deporte y al boxeo como disciplina educación y sueños: “El boxeo salva vida y te orilla a ser mejor persona”.

El boxeador Alan David Picasso Romero reconoció el acercamiento al deporte y la educación para la prevención en las juventudes de México.

La boxeadora Jackie Nava celebró la alianza del gobierno federal con el Consejo Mundial del Boxeo con este programa.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, destacó el programa Boxeando por la Paz porque “no existe en el mundo”, y beneficiará a 5 mil boxeadores y boxeadoras, y al menos a 10 mil niños y jóvenes que podrán asistir con sus ídolos “a cambiar su vida por siempre”.

“El boxeo une familias y busca siempre la paz”, expresó.

