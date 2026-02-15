Entre tamales y barbacoa, el plantón de Marx Arriaga en la SEP anuncia que pernoctará en las instalaciones de la dependencia este domingo.

El aún director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), manifestó que, durante su permanencia en las instalaciones de la dependencia, no le ha faltado de comer, dado que maestros y maestras le han llevado desde tamales, hasta barbacoa.

En la asamblea general que encabeza, anunció que pernoctará este domingo en sus oficinas de la SEP, ubicadas en Avenida Universidad, en la Ciudad de México.

Aseguró que hasta el momento no existe ningún tipo de comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum para resolver el conflicto que existe con los libros de texto gratuitos, que estuvieron a su cargo.

Desde este sábado, Arriaga encabezó jornadas de transmisiones en vivo por 24 horas que se difundieron en sus redes sociales, en las que se abordaron distintos temas relacionados con la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y con los ejemplares que se distribuyen cada inicio escolar entre los más de 25 millones de estudiantes de educación básica.

