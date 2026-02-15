Para analizar y discutir las acciones políticas a seguir para defender la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos, el aún director general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, convocó a la reinstalación de la asamblea general virtual hoy a las siete de la noche.

“¡El cansancio pesa, pero no detiene al que tiene causa! Ayer cometí un error por el cansancio... La reinstalación de nuestra Asamblea es a las 7:00 pm”, difundió en sus redes sociales.

SEP confirma salida de Marx Arriaga

Ayer, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la salida de Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos luego de meses de desacuerdos internos por modificaciones a los libros de texto gratuitos (LTG).

De acuerdo con la dependencia que dirige Mario Delgado, el funcionario mantuvo una postura de rechazo constante ante ajustes pedagógicos propuestos para el ciclo escolar 2026-2027

La dependencia explicó que el objetivo no era eliminar contenidos históricos o políticos, sino ampliar temas formativos y mejorar la estructura de los materiales.

“Nunca se ha pedido retirar luchas o movimientos sociales de los libros”, indicó en un comunicado.

¡El cansancio pesa, pero no detiene al que tiene causa!



Ayer cometí un error por el cansancio... La reinstalación de nuestra Asamblea es a las 7:00 pm.



Nos vemos ahí en unas horas https://t.co/jiyvuCWiSc pic.twitter.com/nvA8t4CKka — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) February 15, 2026

