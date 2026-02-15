Más Información

Alistan reforma de las fiscalías Anticorrupción

Alistan reforma de las fiscalías Anticorrupción

Arriaga no acató instrucciones sobre contenidos

Arriaga no acató instrucciones sobre contenidos

Gasolina, más cara que nunca por cobro total de impuestos

Gasolina, más cara que nunca por cobro total de impuestos

El Makabélico esquiva a la OFAC… y a Spotify

El Makabélico esquiva a la OFAC… y a Spotify

Suspenden obras del tramo 5 del Tren Maya; tribunal determina daños ambientales

Suspenden obras del tramo 5 del Tren Maya; tribunal determina daños ambientales

Extorsión, abuso sexual, drogas y ciberacoso, los delitos latentes para infancias; delincuentes usan videojuegos

Extorsión, abuso sexual, drogas y ciberacoso, los delitos latentes para infancias; delincuentes usan videojuegos

Para analizar y discutir las acciones políticas a seguir para defender la Nueva Escuela Mexicana y los el aún director general de Materiales Educativos de la SEP, , convocó a la reinstalación de la asamblea general virtual hoy a las siete de la noche.

“¡El cansancio pesa, pero no detiene al que tiene causa! Ayer cometí un error por el cansancio... La reinstalación de nuestra Asamblea es a las 7:00 pm”, difundió en sus redes sociales.

SEP confirma salida de Marx Arriaga

Ayer, la() confirmó la salida de Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos luego de meses de desacuerdos internos por modificaciones a los libros de texto gratuitos (LTG).

Lee también

De acuerdo con la dependencia que dirige Mario Delgado, el funcionario mantuvo una postura de rechazo constante ante ajustes pedagógicos propuestos para el ciclo escolar 2026-2027

La dependencia explicó que el objetivo no era eliminar contenidos históricos o políticos, sino ampliar temas formativos y mejorar la estructura de los materiales.

“Nunca se ha pedido retirar luchas o de los libros”, indicó en un comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]