La Secretaria de Educación Pública (SEP) afirmó que los libros de texto gratuitos no van a cambiar ni se alterará la esencia de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

En un comunicado, reconoció la labor hecha por el aún director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro, al señalar que "su trabajo fue parte importante de la NEM y de los 107 Libros de Texto Gratuitos que hoy viven en las aulas.

"Esos materiales nacieron del esfuerzo coordinado de múltiples direcciones, equipos técnicos, docentes, investigadores y comunidades escolares. Fue un trabajo colectivo y así debe recordarse", comentó la dependencia que conduce Mario Delgado Carrillo.

Expuso que desde 2018, con la elección del expresidente Andrés Manuel López Obrador, México emprendió un cambio que encontró en la educación uno de sus pilares.

"Frente a décadas de neoliberalismo que puso la educación al servicio del mercado, la Nueva Escuela Mexicana propuso formar una ciudadanía crítica, humanista y comprometida. Hoy, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ese camino se fortalece", enfatizó

Precisó que la NEM se alimenta de décadas de luchas pedagógicas y del trabajo de miles de maestras y maestros que han puesto el cuerpo y la palabra por una educación digna. Un proyecto de muchas manos, muchas voces, muchos territorios: 231 mil escuelas, casi 24 millones de estudiantes y 1.2 millones de docentes que cada día le dan vida.

Indicó que a dos años de estos materiales, hay aprendizajes que permiten fortalecer la Nueva Escuela Mexicana.

"Un libro de texto es una herramienta viva, un instrumento de apoyo para el maestro y para los niños en su aprendizaje; por lo tanto, debe estar sujeto a una dinámica permanente de actualización y mejora".

La máxima institución educativa del país, destacó también que es mentira que se quieran suprimir contenidos que tengan que ver con los procesos de transformación o con el obradorismo.

"Nunca se ha pedido que se retiren de los libros las luchas y los movimientos insurgentes que dignamente ha protagonizado el pueblo de México. De esas luchas se viene, enorgullecen a todas y todos, y siempre deberán estar ahí para las nuevas generaciones.

