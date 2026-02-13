Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

Marx Arriaga Navarro atribuyó su destitución como director general de Materiales Educativos, por decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a que se negó a cambiar los libros de texto gratuitos, mismos que elaboró desde 2022 y que fueron duramente criticados por sus imprecisiones y contenido sesgado.

Desde su cercanía con la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hasta su llamado a la rebelión contra Mario Delgado Carillo, estos fueron los escándalos que marcaron su trayectoria desde que se oficializó su entrada a la llamada Cuarta Transformación.

En 2013, Marx Arriaga fue lector sinodal del examen profesional para que Beatriz Gutiérrez Muller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, obtuviera el grado de doctora en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En 2018 fue designado director general de Bibliotecas Públicas en la Secretaría de Cultura, cargo que ocupó hasta el año 2020. Durante su gestión, trabajadores de la dependencia lo acusaron de explotación laboral y corrupción.

Meses después fue señalado por ser machista y misógino por realizar comentarios y “recomendaciones” a mujeres, en una ocasión dijo: “Mujeres, si en verdad buscan modificar emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea. No esperen que su libertad llegue como un regalo, por favor, lean aquellos libros. Ahí está descrito el camino para su revolución”.

“Nuestro presidente no las engaña. ¿Quieren cambiar este sistema machista? Necesitan dos cosas. Uno cultura, lo cual les dará identidad y dos, educación, para desarrollar un pensamiento crítico. ¿Quieren ambas? Asistan a la biblioteca pública”, dijo durante un evento sobre la Estrategia Nacional de Lectura.

Desde 2022, encabezó el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y la elaboración de los libros de texto gratuitos en el marco del “humanismo mexicano”, por encargo del expresidente López Obrador.

La esposa del entonces mandatario, celebró su llegada a la Cuarta Transformación a través de sus redes sociales: “Tu sensibilidad, tu preparación, tu inmensa cultura, tu final elocuencia, tus premios, certificaciones y altos reconocimientos te sitúan en el lugar indicado para esa encomienda”.

En los nuevos libros de texto gratuitos, especialistas y medios de comunicación identificaron omisiones, errores ortográficos y de contenido, mismos que Marx Arriaga calificó como “áreas de oportunidad”, en 2023.

Además, alentó a profesores de educación básica a oponerse a la olimpiada de conocimiento infantil y arremetió contra Mario Delgado Carillo, titular de la SEP.

En diciembre de 2025, convocó a la creación de una nueva organización educativa con estructura propia, al margen de la propia SEP, al acusar que la actual conducción del sistema educativo, encabezada por Mario Delgado, mantiene y profundiza procesos de privatización en la educación pública.

