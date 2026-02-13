Marx Arriaga acusa de corrupta a la SEP tras destitución; fue por no modificar libros de texto, señala

Al negarse a realizarle cambios a los libros de texto gratuitos (LTG) para educación básica, la Secretaría de Educación Pública (SEP), removerá de su cargo el próximo lunes al director general de Materiales Educativos de esa dependencia, Marx Arriaga Navarro, quien acusó de corrupta a la institución que dirige Mario Delgado Carrillo, al tiempo que llamó al magisterio a refundarla.

“Es necesario convocar a la refundación de la Secretaría de Educación Pública. Formemos un poder popular de tal magnitud para que no quede una sola piedra de esta institución y regresemos a los orígenes, a los valores con los cuales se creó la Secretaría de Educación Pública. Refundémosla. No permitan que las mismas direcciones, las mismas secretarías, el mismo nepotismo, el mismo amiguismo siga instalando en esta corrupta institución”, señaló al dirigirse magisterio.

Al mediodía de este viernes, el aún funcionario federal difundió un video en sus cuentas de redes sociales para exhibir cómo policías que recibieron órdenes de la SEP intentaban desalojarlo de sus oficinas, ubicadas en Avenida Universidad, en la Ciudad de México.

Lee también Marx Arriaga denuncia que policías lo intentan desalojar de sus oficinas; SEP no se ha pronunciado al respecto

Por ello convocó a una conferencia de prensa, en la que que explicó que la SEP le pidió cambiar los contenidos de los libros de texto gratuitos, lo que rechazó al argumentar que con ello desaparecería la Nueva Escuela Mexicana.

“Los contenidos que están ahí no les gustan, quieren otros. Empezaron a decir que querían que se vieran las cosas por asignaturas. Se les señaló que para eso tendríamos que cambiar el plan de estudios que fue publicado en el Diario Oficial. Nos pidieron primero que cambiáramos los libros del maestro. Que se quitaran esos contenidos. Que no se hablara ni de las violencias que ha sufrido el magisterio, ni de los mecanismos que ha utilizado para organizarse. Que tampoco se hablara de una historia vista desde los territorios. Que solo se quedaran con el pensamiento instrumenta”, expresó.

Y agregó que después la SEP le ordenó cambiar los proyectos de los LTG a lo que también se opuso porque mencionó que los ejemplares fueron diseñados por maestros. “Por primera vez en la historia del país, nuestros libros no surgieron de una editorial”, sostuvo.

Lee también SEP destituye a Marx Arriaga, titular de la Dirección General de Materiales Educativos; niega desalojo de oficinas

Expuso que en la SEP “hay funcionarios públicos que no fueron formados en el obradorismo, que fueron formados en las cloacas neoliberales de las instituciones que están operando para beneficiar a los intereses privados. Seguramente vendrá un malabar para entregarles los libros de texto gratuitos a Trillas, a Santillana y a hacer de esto un negocio. Pero no importa, fue bonito el experimento, fue lindo, generó resultados. Tenemos la Nueva Escuela caminando, somos un ejemplo para todo el mundo”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/bmc