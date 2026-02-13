Este viernes, elementos policiacos acudieron a las oficinas del director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, para desalojarlo.

Así lo denunció el propio funcionario federal en su cuenta de Facebook: “Compañeros, siendo las 12 del día, compañeros de la Secretaría de Educación Pública, subieron con policías a querer sacarnos de la oficina ubicada en Av. Universidad 1200. Los compañeros, sin argumentos, ni siquiera administrativos, y sin identificación vinieron a intimidar.

"Si el único crimen fue querer tener una mejor educación, que me esposen y me lleven. ¡Seguimos luchando!”, dijo al tiempo que convocó a una conferencia a las cinco de la tarde. Pero hasta el momento, la SEP no ha emitido ningún pronunciamiento.

En el video que compartió el funcionario federal en su cuenta de Facebook, se le escucha decir: “Utilicen las esposas por el crimen de crear los libros de texto gratuito”, en alusión al proceso de elaboración de los nuevos materiales educativos, tema que provocó un amplio debate público y político.

Hace un mes, Arriaga Navarro acusó que la actual conducción del sistema educativo, encabezada por Mario Delgado Carrillo, mantiene y profundiza procesos de privatización en la educación pública.

Marx Arriaga denunció que elementos de la Policía de la CDMX intentó ingresar a su oficina. Foto: Captura de video

En un documento difundido en su cuenta de X, planteó la conformación de Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los Libros de Texto Gratuitos, concebidos como espacios permanentes de organización, formación y acción colectiva.

De acuerdo con el texto publicado la noche del 25 de diciembre, estos comités operarían con mecanismos propios de registro, coordinación y toma de decisiones, distintos a los canales institucionales de la SEP.

Entre los motivos expuestos por el funcionario para impulsar esta nueva estructura organizativa, señala que, dentro de la propia Secretaría, continúan operando políticas, programas y materiales que, según afirma, contradicen el Plan de Estudio 2022 y los principios de la Nueva Escuela Mexicana, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, pese a que dicho modelo ya se encuentra formalmente en vigor.

