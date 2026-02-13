La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que existen medicamentos cuyo costo resulta excesivo, particularmente los de patente, y adelantó que su gobierno analiza mecanismos para promover la disminución de precios en coordinación con las secretarías de Economía y Salud.

Cuestionada en la conferencia matutina sobre el incremento en los precios por parte de empresas farmacéuticas, la mandataria subrayó que su administración mantiene el objetivo de garantizar el abasto gratuito en el sistema público, pero admitió que el encarecimiento en farmacias y hospitales privados es un tema que debe atenderse.

“Es cierto, el objetivo, bueno no el objetivo porque lo estamos cumpliendo de que los centros de salud, hospitales, tengan cada vez más medicamentos gratuitos, pero evidentemente la compra de medicamentos en las farmacias u hospitales privados es un tema importante porque deben reducirse los precios de los medicamentos”, expresó.

La titular del Ejecutivo federal explicó que ya se trabaja en el análisis de posibles acciones: “Entonces lo estamos viendo con Economía, con Salud para ver qué mecanismos se promuevan para la disminución de los precios, no se trata de poner un tope a los precios, ni mucho menos, sino más bien hablar con las farmacéuticas y con los comercializadores de los medicamentos”.

Sheinbaum señaló que existen casos donde el costo de ciertos fármacos resulta desproporcionado, “sobre todo los de patente”, por lo que no descartó medidas adicionales para incentivar mayor competencia en el mercado.

“En su momento veremos qué podemos hacer. Y también que haya la competencia suficiente”, añadió.

