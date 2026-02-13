Aumenta venta de cubrebocas y antivirales por sarampión

Nezahualcóyotl, Méx.— La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) reporta un aumento de 17% en la demanda de cubrebocas, alcohol en gel, ibuprofeno, paracetamol, antivirales y antibióticos por el incremento de contagios de sarampión en la Zona Metropolitana del Valle de México y varias entidades del país.

Juvenal Becerra Orozco, presidente de Unefarm, precisó que el incremento comenzó el domingo y se consolidó a partir del lunes. El alza alcanza alrededor de 17% en estos productos.

El crecimiento se concentra en focos principales: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Durango.

La Zona Metropolitana del Valle de México representa 33% de la población nacional y registra la mayor incidencia.

“Efectivamente, empezó a partir del domingo el aumento y obviamente donde tomó mucho más fuerza fue en el consumo de cubrebocas, alcohol en gel en un 17% a partir del lunes, y pues toda esta semana ha estado movido en ese tema igual, pues han aumentado también en la misma proporción más o menos 17% el tema de ibuprofeno, de paracetamol, antivirales y antibióticos, derivado justo de este tema del sarampión”, dijo.

En las más de 5 mil 600 farmacias afiliadas a Unefarm, distribuidas en 18 estados, los inventarios de cubrebocas, gel antibacterial y medicamento son suficientes por ahora. Los propietarios de los negocios ya incrementaron sus pedidos para anticipar una posible mayor demanda. No se observa desabasto en este momento, indicó.

Precios, sin cambios

El alza en la demanda proviene tanto de compras preventivas por parte de padres de familia —que adquieren reservas de estos productos— como de la obligación de uso de cubrebocas en primarias y secundarias.

“De momento sigue el mismo precio, es que al ser obligatorio el tema, sobre todo en los niños, del uso del cubrebocas, pues esto hizo que automáticamente aumentara la demanda 17% y pues también decirlo, de repente también hay padres de familia que están un poco en pánico y están comprando cubrebocas de reserva, como ibuprofeno, algún antibiótico, o paracetamol y por eso es que se dispara el consumo de estos productos”, comentó Becerra Orozco.

El consumo abarca medicamentos de patente y genéricos por igual. El presidente de Unefarm compara la situación actual con el inicio de la pandemia de Covid-19, cuando el incremento alcanzó entre 70% y 80% en pocos días, lo que provocó desabasto generalizado en laboratorios y farmacias.

Enfatizó que el incremento de 17% se deriva específicamente de los casos de sarampión, aunque coincide con la temporada invernal, que ya aumenta las enfermedades respiratorias.

La Secretaría de Salud mexiquense informó que a cinco días del inicio de la semana estatal de vacunación, en el Estado de México se han aplicado 352 mil 111 dosis contra sarampión, influenza, Covid-19, rubéola, neumococo, tétanos, hexavalente y rotavirus.

La meta establecida por la secretaría es alcanzar 400 mil dosis, cifra que prevén cubrir este jueves al corte oficial.