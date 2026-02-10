Más Información

Entre protestas, reforma de 40 horas “light” avanza en comisiones del Senado; iniciativa no contempla dos días de descanso

Así fue la captura de Gaby "N", presunta responsable del homicidio de un motociclista en Iztapalapa; se encuentra en Santa Martha Acatitla

Clara Brugada llama a no estigmatizar alcaldías que tienen más casos de sarampión; pide a medios manejar información con mucho cuidado

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Adiós a "Alerta Presidencial" en alerta sísmica para celulares; abren consulta pública para definir nuevo mensaje

En la Ciudad de México no se considera el como una medida complementaria para evitar los casos de sarampión, aunque sí se invita a la población que presente síntomas a usarlo, afirmó la secretaria de Salud capitalina, .

En conferencia de prensa, la secretaria precisó que el año pasado se hicieron de la CDMX para checar las cartillas de salud y vacunar a niñas y niños, al igual que a personal educativo que no contaba con el biológico, de ahí que no se considere el cubrebocas como parte de las medidas.

La Secretaría de Salud de CDMX señaló que las personas que presenten síntomas sí deben usar el cubrebocas. Foto: Archivo
La Secretaría de Salud de CDMX señaló que las personas que presenten síntomas sí deben usar el cubrebocas. Foto: Archivo

“Nosotros estuvimos el año pasado haciendo un barrido en las escuelas, para checar cartillas de salud, por un lado, y también para vacunar a los niños, niñas y al personal educativo, que no estaba vacunado. Y por eso, no consideramos que es necesario usar el cubrebocas, como una medida complementaria. Sí invitamos a la gente que tiene síntomas, a que use cubrebocas; que vaya al médico y a la médica, y de esta manera también protegernos”, dijo.

Lo anterior, luego de que la Secretaría de Salud (SSa) del Estado de México emitió recomendaciones para establecer filtros sanitarios diarios y el uso de cubrebocas en planteles escolares con el objetivo de detectar casos de sarampión y reducir el riesgo de contagios.

