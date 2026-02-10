La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México informó que durante el mes de enero recuperó 3 millones 575 mil 135 pesos en favor de la población trabajadora, mediante procesos de mediación y conciliación laboral prejudicial.

Esta recuperación se realizó a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Subprocuraduría de Atención a Mujeres, el área de Conciliación Colectiva y Prevención, y el área de Contencioso, Amparo y Peritos de la dependencia.

En un comunicado, la STyFE señaló que se brindó asesoría jurídica especializada en materia laboral a mil 798 personas trabajadoras, con el propósito de dar a conocer los recursos disponibles para el acceso a la justicia.

Secretaría de Trabajo de la CDMX recupera más de 3 mdp favor de la población trabajadora. Foto: Especial.

Además, se dio atención especializada a 232 mujeres trabajadoras por casos de violencia laboral, discriminación, acoso y despido por embarazo.

Mencionó que se acompañó en 167 audiencias de conciliación a personas trabajadoras como auxiliar ante el Centro de Conciliación Laboral, y se representó legalmente en 48 audiencias a personas trabajadoras en juicios laborales, garantizando el acceso a la justicia y la defensa gratuita.

La titular de la STyFE, Inés González, destacó la labor que se realiza desde la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para dar atención gratuita a alrededor de 150 personas que asisten diariamente por algún conflicto laboral.

“La Procuraduría es el primer contacto con las personas trabajadoras, aquí ofrecemos un acompañamiento jurídico con nuestros abogados y abogadas que son sensibles a las problemáticas de la gente, como un despido injustificado, por ejemplo. Les informamos a las y los trabajadores que no tienen que pagar un abogado, en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les asignamos uno totalmente gratuito", dijo.

