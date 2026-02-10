La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que hablará con el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, respecto al uso del Parque Lira, luego de que vecinos se manifestaron contra el cierre de dicho parque con motivo del montaje de un evento privado y se pronunció contra la privatización de espacios públicos en desde las alcaldías de la CDMX.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseveró que no se debe privatizar un espacio publicó para programación privada.

“Voy a hablar con el alcalde Mauricio Tabe, porque considero que no debemos privatizar un espacio público para, entiendo, que es una programación privada y que excluya a la población, afirmó.

Brugada Molina afirmó que se pueden dar alternativas a la empresa que realizará el evento programado en el Parque Lira, para que se realice en otros espacios, siempre y cuando no se trate de un espacio público.

“Se puede dar alternativa a los privados, de otra manera, en otros espacios. Pero no en un espacio público como es el Parque Lira. Entonces, voy a platicar con él, pero por supuesto que no estoy de acuerdo en que se privatice el espacio público desde las alcaldías”, precisó.

