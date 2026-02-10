La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que se está regularizando la lista de puntos de vacunación contra el sarampión a la que se puede acceder por medio de un QR, como parte de la campaña masiva que se echó a andar el pasado 8 de febrero, de tal manera que la población de la CDMX no tenga “ninguna duda” sobre los sitios en los que puede recibir el biológico.

Este martes, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que algunos de los módulos anunciados no fueron instalados el pasado lunes —por ejemplo, en Metro Zócalo y en el Mercado de San Camilito en Garibaldi—, mientras que en los lugares donde sí se instalaron, hubo una gran demanda.

Ante esto, en conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseveró que en todos estos puntos se cuenta con vacunas para atender a la población.

“Hoy se está regularizando todo el tema de los lugares para que no tengan ya ninguna duda, lo que ahorita aparece en el QR son los lugares en donde hay un sitio de vacunación; pueden ir a todos los lugares el día de hoy y en todos los lugares hay equipo para vacunas”, afirmó.

Al respecto, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, afirmó que se ha tenido una “gran respuesta” de parte de la población ante la invitación a vacunarse contra el sarampión, y precisó que entre el domingo y lunes —desde que arrancó oficialmente la campaña masiva—, se han aplicado 38 mil vacunas.

“Tenemos una gran respuesta por parte de la población a este llamado de vacunarnos, de protegernos; me parece que es muy importante decir que tenemos el QR para ver los espacios cerca de donde uno quiere vacunarse que pueden verse y también Locatel está apoyándonos con información”, dijo.

La secretaria de Salud, Nadine Gasman, puntualizó que se estará actualizando el QR, toda vez que no todos son puntos fijos, sino que se estarán cambiando.

Precisó que este martes 10 de febrero, suman 124 puntos estratégicos en los que se está aplicando la vacuna contra el sarampión, entre estaciones del Metro y otros espacios públicos, como mercados o parques.

Adicionalmente, recordó que hay 300 brigadas que están recorriendo distintos puntos de la CDMX para vacunar a la población, además de los cercos epidemiológicos que se realizan cada vez que se detecta un caso nuevo.

