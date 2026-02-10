Las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón han habilitado puntos de vacunación contra el sarampión, disponibles hoy 10 de febrero que buscan prevenir contagios debido al brote de la enfermedad.

En el caso de la alcaldía Álvaro Obregón, informó que las jornadas de vacunación se realizarán con horario extendido de 9:00 a 23:00 horas, y que los módulos estarán instalados en Metro Observatorio, Metro Barranca del Muerto y Cablebús UAM Santa Fe; la aplicación de la vacuna será gratuita.

La demarcación detalló que este operativo forma parte de la estrategia anunciada el pasado 8 de febrero por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien dio a conocer el despliegue de un esquema de vacunación sin precedentes en la capital para contener la transmisión del virus.

Por su parte, la alcaldía Benito Juárez informó que habilitará puestos móviles de vacunación en distintos puntos de la demarcación; precisó que los días 10 y 11 de febrero los módulos se ubicarán en el Mercado de Portales, mientras que el 12 y 13 de febrero se instalarán en el Metro Xola.

En estos puntos, el horario de atención será de 9:30 a 14:00 horas, y la vacunación se ofrecerá de manera gratuita a personas de 1 a 49 años, en el caso de niñas y niños, es indispensable presentar la cartilla de vacunación.

"La vacuna contra el sarampión está disponible en nuestra alcaldía a través de puestos móviles para que puedas acudir al que te quede más cerca." dijo la demarcación en sus redes sociales.

