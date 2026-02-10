Nezahualcóyotl, Méx.- En varias escuelas de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, directivos enfrentan la ausencia de gel antibacterial y termómetros para aplicar los filtros sanitarios contra el sarampión que el gobierno del Estado de México anunció a partir del domingo.

Estos insumos forman parte del protocolo oficial de la Secretaría de Salud estatal, que exige toma de temperatura diaria en la entrada de los planteles y observación de síntomas como fiebre superior a 38 grados, ronchas o tos.

En algunos centros educativos, los directores y maestros compran de su propio bolsillo el gel o los termómetros porque las autoridades educativas no los entregaron a tiempo.

El director de una primaria en Nezahualcóyotl, ubicada en la colonia Reforma, quien pidió reservar su identidad, reveló que no recibieron insumos para aplicar los filtros sanitarios.

“Nos informaron del filtro, pero no llegó nada. Compré dos frascos de gel y un termómetro básico para no dejar a los niños sin revisión. No podemos esperar a que llegue el apoyo”.

En varios centros educativos los alumnos ingresaron este martes con cubrebocas puesto, tal como lo solicitaron las autoridades a los padres familia.

Pero en la entrada del plantel no hubo una revisión, sólo se abrieron las puertas y los estudiantes ingresaron sin que algún profesor o personal de salud escolar les hiciera alguna pregunta, les diera gel antibacterial o les tomara la temperatura con termómetro.

En la secundaria federalizada 96 Nezahualcóyotl, de la colonia Esperanza, también en Nezahualcóyotl, a los padres de familia les informaron los maestros hoy que el filtro sanitario se aplicará a partir de mañana porque no les dio tiempo de avisarle a toda la comunidad escolar.

“En la entrada el director nos avisó que mañana mandemos a nuestros hijos con cubreboca, hoy muchos entraron sin llevarlo puesto y pues nos preocupa porque debieron empezar con los filtros desde la semana pasada porque ya hay casos de niños contagiados en algunos lugares”, advirtió Esmerada, madre de una alumna.

La directora de una primaria en Chimalhuacán, quien también pidió no revelar su identidad, dio a conocer que tendrá que comprar de su dinero gel antibacterial, mascarillas y termómetros para aplicar el filtro sanitario en el plantel que dirige porque no le han mandado esos productos.

Padres de familia expresaron su preocupación por la irregularidad en la implementación del protocolo escolar.

“Es bueno que regresen los filtros, pero si no hay termómetro ni gel en la entrada, ¿de qué sirve el anuncio? Mi hijo llegó con cubrebocas, pero vi que en la puerta sólo miraban de lejos. Me preocupa que un niño enfermo entre sin que lo detecten”, comentó Beatriz, madre de un alumno de secundaria en Nezahualcóyotl.

Otro padre, Jesús Vázquez, también externó su preocupación por la situación.

“Los maestros hacen lo que pueden, pero no debería ser así. El gobierno anuncia medidas fuertes y luego deja a las escuelas sin materiales. Si los directivos pagan de su bolsa, ¿dónde queda la responsabilidad oficial? Prefiero que vacunen más y entreguen lo necesario rápido”.

La Secretaría de Salud del Estado de México estableció que los filtros incluyen aislamiento inmediato de casos sospechosos y notificación a unidades médicas cercanas, junto con el uso obligatorio de cubrebocas en interiores.

Según la titular de la Secretaría de Salud mexiquense, Macarena Montoya Olvera, en el Estado de México se han contabilizado 29 casos de sarampión, pero algunos de lo contagiados ya están libres de la enfermedad.

