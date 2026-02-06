La Secretaría de Salud informó que México cuenta con vacunas contra el sarampión disponibles y suficientes para atender a la población de todo el país.

La dependencia federal indicó que actualmente se dispone de 23 millones 529 mil 075 dosis del inmunológico y se han adquirido un total de 27 millones 364 mil 605 dosis de vacunas contra este virus.

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Salud precisó que el monto de 980 millones 221 mil pesos al que hace referencia la nota "Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado", publicada en EL UNIVERSAL, corresponde a un corte al tercer trimestre del ejercicio fiscal, y no refleja el cierre del presupuesto 2025.

De acuerdo con la secretaría, el presupuesto aprobado asignado al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, asciende a un monto de 4 mil 528 millones 894 mil 659 pesos.

Al respecto, se señala que la Secretaría de Salud formalizó diversos contratos para la adquisición de vacunas, con cargo al presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda, incluyendo vacunas contra el sarampión.

Al 31 de diciembre de 2025, el presupuesto ejercido asciende a 3 mil 862 millones 408 mil 983.56 pesos, que corresponde al pago de facturas de biológicos entregados al 20 de diciembre, mismas que fueron recibidas antes del cierre del ejercicio fiscal.

No obstante, se encuentran en proceso de pago facturas por un monto de 759 millones 004 mil 320.20 pesos correspondientes a biológicos recibidos durante la última semana de diciembre, cuyas facturas fueron entregadas por los proveedores al inicio del ejercicio fiscal 2026.

Respecto a las vacunas doble viral SR y triple viral SRP, adquirida mediante el convenio bianual con Birmex, la Secretaría de Salud detalló que se encuentran en proceso de distribución, por lo que su pago se realizará durante el ejercicio fiscal 2026.

"Es importante señalar que la Secretaría de Salud ejerce la mayor parte del presupuesto para la compra de vacunas durante el último trimestre del año, derivado de la adquisición de biológicos destinados a atender la temporada invernal, como las vacunas contra la influenza y COVID-19, así como las vacunas contra el sarampión", señaló.

