En 2025, al presupuesto del programa de vacunación del gobierno Federal se le asignaron un total de 4 mil 570 millones 900 mil pesos, sin embargo, sólo se gastaron 980 millones 221 mil, lo que representa un subejercicio de 3 mil 591 millones, de acuerdo con los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El programa incluye la vacuna hexavalente acelular que protege contra seis enfermedades graves en la infancia: difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, poliomielitis (IPV) y Haemophilus influenzae tipo b (Hib).

El recorte representa más de la mitad del subejercicio que reportó la Secretaría de Salud (Ssa) el año pasado, que fue de 6 mil 615 millones de pesos, que serán reasignados a programas sociales, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Lee también OMS reanudará programas de vacunación contra el cólera; pausa duró casi 4 años por escasez de dosis

A la dependencia federal se le asignaron 66 mil 693 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año pasado; sin embargo, sólo gastó 60 mil 78 millones del total, de acuerdo con datos de la SHCP. Dicho monto representa 11.8% menos de la cifra erogada por la Ssa en 2024, que fue de 65 mil 597 millones de pesos. Es decir, en 2025 hubo subejercicio y, además, se gastó menos que en el año anterior.

Fondos sin utilizar alcanzan más de 159 mil mdp con la 4T

En lo que va del régimen de la autollamada Cuarta Transformación, de 2019 a 2025, la Ssa federal ha sumado 159 mil 430 millones de pesos en subejercicios.

En 2018, último año del expresidente Enrique Peña Nieto (PRI), la Secretaría de Salud tuvo un subejercicio de 550 millones de pesos, muy por debajo de los registrados en años posteriores, durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el primer año del sexenio de López Obrador, a la dependencia federal se le asignaron 124 mil 266 millones de pesos y tuvo un subejercicio de 2 mil 723 millones.

Lee también Suman 33 casos de sarampión en Tabasco; exhortan a la población a vacunarse

En 2020 y 2021, a la Ssa se le aprobaron 128 mil 826 millones de pesos y 145 mil 414 millones de pesos, respectivamente, pero debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 se le aumentaron 24 mil 525 millones de pesos en 2020, y 26 mil 442 millones en 2021.

Para 2022, el presupuesto asignado fue de 193 mil 948 millones de pesos, y registró un subejercicio de 13 mil 940 millones. En 2023, a la Secretaría de Salud le designaron 209 mil 616 millones, pero no ejerció 104 mil 432 millones.

En el último año del sexenio anterior, 2024, el presupuesto de la Ssa bajó a 96 mil 989 millones de pesos, y no gastó 31 mil 720 millones. Y el año pasado, primero del mandato de Sheinbaum Pardo, se le asignaron 66 mil 693 millones de pesos, y no ejerció 6 mil 615 millones de pesos.

Lee también Un contagio por hora: la epidemia de sarampión que México no pudo frenar

Expertos reprueban menor gasto

Alejandro Macías, excomisionado de salud en la pandemia de gripe A (H1N1), señaló que México destina menos recursos a la salud de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a eso se suma el subejercicio, “y eso no está bien”.

“La Organización Mundial de la Salud recomienda, al menos, un 6% de gasto en salud, del equivalente al Producto Interno Bruto nacional de gasto en salud pública. En México, en eso andamos, en 3%, y (...) si hay recortes o subejercicio, pues sí es una situación seria, que de alguna manera tiene que resolverse”, expresó en entrevista con EL UNIVERSAL. Explicó que durante el sexenio pasado “se perdió el paso de la vacunación, lo que generó una brecha que será difícil de cerrar en el control de enfermedades como sarampión o tos ferina (...) Yo creo que va a tomar, por lo menos, todo el año 2026”.

Por su parte, la doctora María Antonieta Basurto, experta en inmunología, refirió que la falta de inversión en el programa de vacunación es un problema serio, porque el sarampión, por ejemplo, es un virus que “tiene una tasa de transmisión mayor al Covid-19”.

Lee también Pese a campaña de vacunación, brote se propaga sin parar en Jalisco

“Sí se debe (...) invertir (...) en la salud de los mexicanos, y ese [la falta de inversión] es un problema serio. El problema es que este es un paramixovirus, el virus del sarampión, que puede ocasionar problemas muy serios”, explicó.

Aseguró que es posible que crezca el brote de esa enfermedad: “Las probabilidades están dadas por el movimiento de la población hacia diferentes lugares”.

Leticia Belmont, presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, dijo que el “brote de sarampión está respondiendo a las conductas sociales que también tenemos de no vacunar a los niños, y que los niños estén incompletos”.

“Una parte bien importante que ha marcado, ha modificado parte del rumbo del comportamiento epidemiológico, no sólo del sarampión, sino de otras enfermedades, son la influencia de los grupos antivacunas (...)”, comentó.