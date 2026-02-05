Los contagios de sarampión siguen al alza en Tabasco, donde ya se contabilizan al menos 33 casos confirmados por la Secretaría de Salud Federal.

Tan sólo en 20 días Tabasco ha escalado al menos siete posiciones en el ranking nacional de casos confirmados y es que mientras el 15 de enero se ubicaba en el lugar 23 de la tabla, al corte del 3 de febrero, ya escaló hasta la posición 16.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, de los 33 casos confirmados, cuatro corresponden al 2025 y 29 se han registrado en lo que va de este 2026.

Ante ello, la secretaría de salud estatal afirmó que todas las instituciones que conforman el sector salud en Tabasco, IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, ISSET, Sedena y Semar, cuentan con suficiente abasto de vacunas SRP (Sarampión, Rubeola y Paperas) o Triple Viral y la vacuna SR (Sarampión y Rubeola) o Doble Viral.

En ese sentido exhortó a la población de 10 a 49 años que aún no está vacunada o no recuerde habérselas aplicado, que acuda de inmediato a su Centro de Salud o Unidad Médica más cercana y la solicite, ya que es totalmente gratuita.

Recordó que, en caso de presentar síntomas como fiebre alta, escurrimiento nasal, tos, ojos llorosos y rojos, pequeñas manchas blancas dentro de la boca y erupción generalizada en todo el cuerpo; deben de acudir de inmediato a su unidad de salud más cercana.

afcl/LL