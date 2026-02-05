Como medida emergente para contener el brote de sarampión en el estado, la Secretaría de Salud Jalisco pidió a la Secretaría de Educación del estado ordenar el uso obligatorio de cubrebocas en todas las escuelas de los municipios más afectados; aunque el oficio donde se giró la instrucción tiene fecha del 3 de febrero pasado, el anuncio se hará oficialmente este jueves.

En el documento, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, solicitó a su par de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, aplicar la medida de manera inmediata en los planteles de Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos; además, se establece que la medida será obligatoria durante al menos 30 días.

Según el último corte del informe de sarampión en México que presenta el gobierno federal, hasta el 3 de febrero en Jalisco se reportaron mil 776 casos confirmados desde el inicio de brote en agosto de 2025, sin embargo, mil 113 de ellos se han presentado en lo que va de 2026, lo que convierte a la entidad, y específicamente a la Zona Metropolitana de Guadalajara, como el actual epicentro de contagio en el país.

afcl/LL