En México, los casos confirmados de sarampión se elevaron considerablemente en lo que va de 2026; el 2025 cerró con 6 mil 430 casos, pero hasta el 3 de febrero de 2026, la cifra se elevó a 8 mil 332 casos confirmados, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

Eso significa que en enero y los tres primeros días de febrero del 2026, se presentaron mil 902 contagios nuevos de sarampión, lo que representa una tercera parte del total de los casos confirmados del año pasado.

Adicionalmente, la dependencia federal registra 4 mil 730 casos probables, y tiene en estudio 2 mil 848 casos para determinar si se trata de sarampión u otra enfermedad febril exantemática, es decir, aquellas infecciones sistémicas caracterizadas por fiebre y erupciones cutáneas.

Lee también OPS emite alerta por sarampión en América; México concentra la mayor cantidad de casos

Los más afectados son los menores de 1 a 9 años, en donde se han reportado 2 mil 266 casos confirmados, seguido del grupo de jóvenes de 25 a 29 años, donde se han registrado 908 casos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc