En la Ciudad de México se habilitaron diversos puntos de vacunación contra el sarampión, los cuales se encuentran en centros de salud, estaciones del Metro y módulos temporales instalados en distintas alcaldías, con el objetivo de facilitar el acceso a la población.

La Secretaría de Salud de la CDMX informó que la vacuna puede aplicarse en todos los centros de salud de la capital, en algunos hospitales y clínicas; para ubicar la unidad más cercana, puso a disposición de la ciudadanía el siguiente sitio web:

https://sersalud.cdmx.gob.mx/sspcdmx/centros-de-salud.php

La alcaldía Iztapalapa instaló módulos de vacunación en la sede de la demarcación , así como en diversas estaciones del Metro, entre ellas: Santa Martha, Acatitla, Peñón Viejo, Guelatao, Tepalcates, Tezonco, Periférico Oriente, Calle 11, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán, Atlalilco, Mexicaltzingo, Constitución de 1917, UAM I, Cerro de la Estrella, Iztapalapa, Escuadrón 201, Aculco y Apatlaco.

Lee también Matan a 3 en taquería de Nicolás Romero

El servicio será a partir de las 9:00 horas para menores de 50 años.

En la alcaldía Miguel Hidalgo, del 3 al 6 de febrero, se habilitó un puesto de vacunación en el Parque Caneguín, donde se atenderá a personas de 10 a 49 años, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

La jefa de Gobierno durante una conferencia de prensa confirmó que se han registrado 113 casos de sarampión en la Ciudad de México.

Adelantó que se implementará una campaña masiva de vacunación, la cual contempla la instalación de dos mil módulos en estaciones del Metro y en zonas estratégicas como la Central de Abasto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL