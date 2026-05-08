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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del departamento del Tesoro de Estados Unidos, actualizó los nombres y detalles asociados al complejo de vacaciones compartidas Kovay Gardens, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Dijo que "en un intento por evadir aún más las sanciones y continuar defraudando a las víctimas, Kovay Gardens está utilizando ahora los siguientes alias: (1) Navira Villas & Residences y (2) Marina Oasis Beachfront Resort".
Añadió que "el Tesoro está alertando a las personas en Estados Unidos para que estén vigilantes y sean conscientes de que estos alias representan una entidad sancionada por el país que está intentando estafar a estadounidenses".
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes la imposición de nuevas sanciones contra un complejo turístico presuntamente alineado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, como respuesta a su lucha contra las redes de narcotráfico.
"El 19 de febrero de 2026, la OFAC incluyó a Kovay Gardens en su lista de designados (...) por ser propiedad del CJNG, estar bajo su control o dirección, o haber actuado o pretendido actuar en nombre o por cuenta de este, ya sea directa o indirectamente. Kovay Gardens utiliza actualmente los siguientes alias: Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resor", señala el documento.
Según la cartera dirigida por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ambas empresas ofrecerían alojamiento y actividades vacacionales a corto plazo y tendrían sede en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit.
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gs/bmc
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