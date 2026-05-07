Michoacán.- Personal de la Policía Municipal de Chilchota, Michoacán, fue un brazo armado de un grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación que perpetró un ataque contra habitantes de la comunidad indígena de Acachuén, confirmaron los reportes de las áreas federales de seguridad federales.

EL ATAQUE

Cerca de las 14:00 horas de ayer miércoles, un grupo de sicarios del CJNG intentaron secuestrar bajo amenaza a una habitante de la localidad de Acachuén.

Los pobladores salieron a las calles en defensa de la mujer y, mientras se encontraban a bordo de la carretera, fueron atacados a tiros por la célula delictiva.

En el lugar, un profesor y el encargado de la vigilancia del panteón murieron a balazos, mientras que un comunero más resultó lesionado.

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Los informes, que también fueron confirmados por el autogobierno, señalan que personal de la Policía Municipal también disparó en contra de los habitantes, minutos después de la ofensiva del CJNG:

“La comunidad indígena de Acachuén, nos pronunciamos tras los hechos ocurridos el día 6 de mayo del presente año, donde después de unos reportes de hostigamiento y amenazas hacia unas comuneras, aproximadamente a las 15:00 horas, se llevó a cabo una reunión de comuneros, en la orilla la carretera federal, cuando sujetos fuertemente armados arribaron abriendo fuego hacia las personas ahí presentes, dejando como saldo dos personas fallecidas y un herido. Ante los hechos ocurridos arribó la Policía Municipal en apoyo a los delincuentes y disparando hacia los mismos comuneros. A raíz de estos hechos pedimos el apoyo y la intervención del gobierno federal y estatal para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad indígena de Acachuén, y agradeciendo al Ejército Mexicano por su apoyo, quienes fueron los únicos que respondieron al llamado de auxilio. Por esta razón se mantendrá bloqueada la carretera hasta obtener una mesa de diálogo con el gobierno estatal y federal”, cita el comunicado de la Jefatura de Tenencia.

Elementos del Ejército Mexicano fueron los primeros en brindar apoyo a los habitantes para frenar la embestida delictiva y posteriormente se sumó la Guardia Civil; corporaciones, que mantienen la vigilancia de esa localidad, que ha bloqueado la carretera estatal que traviesa esa población de la Cañada de los 11 Pueblos.

ANTECEDENTE

Esta subordinación de elementos policiales fue dada a conocer por EL UNIVERSAL desde el 25 de febrero pasado, cuando se reveló algunas de las corporaciones de seguridad al servicio de esa organización criminal.

Se trata de las policías locales de: Tanhuato, Vista Hermosa, La Piedad, Numarán, Churintzio, Paracho, Chavinda, Chilchota, Ixtlán, Pajacuarán, Panindícuaro, Penjamillo, Purépero, Cojumatlán, Sahuayo, Jiquilpan, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tlazazalca, Venustiano Carranza, Villamar, Yurécuaro y Zacapu.

Autoridades federales de seguridad, indicaron que, esas corporaciones, trabajaban bajo las órdenes directas de Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako, líder de una facción importante del CJNG.

RESPONDE CON SILENCIO

Se solicitó una entrevista con la alcaldesa de Chilchota, Alejandra Ortíz Suárez, primero, a través de su oficina en el ayuntamiento y después, a través de una de sus redes sociales, para conocer su postura; sin embargo, respondió con silencio.

afcl/LL