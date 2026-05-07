Más Información

Sheinbaum responde a amenaza de intervención de Trump; "nosotros estamos actuando", garantiza

Sheinbaum responde a amenaza de intervención de Trump; "nosotros estamos actuando", garantiza

Trump amenaza con intervención; arrecia la presión a México por cárteles

Trump amenaza con intervención; arrecia la presión a México por cárteles

El 'Chapo' Guzmán culpa al gobierno de México de la violencia; "yo no le hice daño a nadie", dice

El 'Chapo' Guzmán culpa al gobierno de México de la violencia; "yo no le hice daño a nadie", dice

“Vendrán más acusaciones contra políticos en México”; fiscal Todd Blanche anticipa nuevas investigaciones

“Vendrán más acusaciones contra políticos en México”; fiscal Todd Blanche anticipa nuevas investigaciones

Sheinbaum llama a no politizar visita de BTS a Palacio Nacional; destaca asistencia de más de 50 mil personas al Zócalo

Sheinbaum llama a no politizar visita de BTS a Palacio Nacional; destaca asistencia de más de 50 mil personas al Zócalo

Tiroteos, fuego y asesinatos no dan tregua en Culiacán

Tiroteos, fuego y asesinatos no dan tregua en Culiacán

El , Javier May Rodríguez, expresó que las familias de las personas que lamentablemente fallecieron durante el incendio registrado en el Parque Dora María cuentan con el acompañamiento de su gobierno y que se brindarán todas las garantías necesarias para la reparación y atención correspondiente.

Durante una conferencia desde Palacio de Gobierno, el mandatario señaló que el siniestro pudo ser controlado con prontitud gracias a la acción de los cuerpos de Protección Civil y de Seguridad y Emergencia.

Informó que se llevará a cabo una investigación rigurosa para esclarecer con precisión el origen de lo ocurrido.

Lee también

“Las instituciones del gobierno del estado trabajan de manera coordinada para garantizar la protección y seguridad de todas y todos los visitantes”.

La madrugada de este jueves ocurrió un incendio en la Nave 1 del Parque Dora María Tabasco, donde se realiza la Feria Estatal, que dejó un saldo de cinco personas muertas y pérdidas millonarias.

El fuego consumió las instalaciones donde pequeños y medianos empresarios del Estado venden alimentos, artículos regionales, artesanías, ropa y calzado.

En redes sociales circulan imágenes y videos de las personas huyendo del parque ferial ante la magnitud del siniestro cuyas llamas alcanzaron varios metros de altura.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]