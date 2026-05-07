San Cristóbal de las Casas, Chis.- Un líder evangélico, originario de El Salvador, conocido por su trabajo en comunidades en extrema pobreza, murió cuando se encontraba bajo custodia de la Policía Municipal de Tapachula, después de haber sido capturado al cometer un accidente de tránsito.

El ayuntamiento de Tapachula, dio a conocer que el líder evangélico identificado como Noé Zambrano, había provocado un accidente de tránsito a la altura de la colonia El Porvenir, lugar hasta donde llegaron elementos de la Policía Municipal.

La versión del ayuntamiento, es que el líder evangélico había impactado con su vehículo a un motociclista, a un perro, para finalmente impactarse contra la fachada de una vivienda particular.

Lee también "Ojalá te hubieran protegido de la misma manera"; Grecia Quiroz critica protección a Rocha y "abandono" a su esposo

Muere pastor evangélico bajo custodia en Tapachula. Foto: Especial

El pastor bajó de la unidad y huyó del lugar, pero al momento de evitar ser detenido habría tomado un arma de fuego. “Emprendió la huida, realizando detonaciones con arma de fuego en contra de los elementos policiales que daban seguimiento a la situación, poniendo en riesgo la integridad de los cuerpos de seguridad y de la ciudadanía”.

El líder evangélico ingresó a una casa, pero logró subir al techo de una vivienda, donde fue detenido por elementos de la Policía Municipal, “en apego al uso legítimo de la fuerza, siendo inmovilizado y posteriormente descendido del lugar con apoyo de los elementos participantes”.

Noé Zambrano fue detenido, para ser trasladado ante el Ministerio Público. “Sin embargo, durante el trayecto presentó una complicación física y posteriormente perdió la vida”, explica el ayuntamiento.

Lee también Desaparece Yarissel Díaz, migrante cubana en Tapachula, Chiapas; se desconoce su paradero desde el 30 de abril

Conocidos del pastor aseguraron que no murió durante el traslado, sino cuando ya se encontraba en la base de la corporación policíaca.

En redes sociales, los conocidos del pastor pidieron al ayuntamiento de Tapachula, que exhiba los videos donde se le ve al pastor armado y lanzando disparos. “A mi me gustaría que todas esas personas que afirman que el pastor estaba disparando, subieran los videos porque para juzgar todos lo podemos hacer”.

Muere pastor evangélico bajo custodia en Tapachula. Foto: Especial

Otro dijo: “Dios sacará a la luz toda la verdad porque ante Dios no hay nada oculto. Dios hará justicia, porque él estaba sirviendo a Dios en el evangelio predicando su palabra de Jesucristo”.

Lee también Buscan condena de hasta 15 años para madre de menor que murió por golpe de calor en Mexicali

Blanca Sánchez escribió: “Mataron a un siervo de Dios y su sangre no quedará impune porque de los ojos de Dios nadie queda sin castigo; muy valientes con un barón de Dios… pero cuando de verdad llega la acción, (los policías) se esconden”.

Carlos León, reseñó que no es la primera vez que la Policía Municipal de Tapachula está involucrada en un caso como el pastor. “No es el primer caso, quizá este es público pero ya se han presentado varias denuncias de la Policía por abuso de autoridad”.

Los 11 elementos de la Policía Municipal que participaron en la captura del pastor se presentaron ante la Fiscalía de Distrito, para declarar ante el Ministerio Público, quien en las próximas horas determinará la situación jurídica de los detenidos.

LL