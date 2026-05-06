San Cristóbal de las Casas, Chis; 6 de mayo. - La migrante cubana Yarissel Díaz Arcia, de 19 años de edad, desapareció en Tapachula, en la mañana del 30 de abril, pero a siete días, no se sabe nada de su paradero, mientras este miércoles elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron un operativo para detener a migrantes que viajaban en caravana desde Tapachula hacia el centro del país.

La Fiscalía de Chiapas informó que Díaz Arcia, habló por teléfono con un familiar, presuntamente ubicado en Cuba, hacia las 10:30 horas de ese día, pero desde ahí ya no volvió a reportar.

Yarissel, que ingresó a México en el 2024, se había establecido en Tapachula, donde había realizado trámites para su estancia legal en el país.

Originaria de Palmira, en la provincia de Cienfuegos, Yarissel tiene varios “tatuajes de varias figuras en el brazo derecho, unas roas y una flor con hojas en el hombro izquierdo, una flor vertical en el lado izquierdo de la clavícula, unas flores y la palabra resiliencia en la pierna y tiene una cicatriz en el lado derecho de la cara”, dice la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía.

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Ese día que desapareció, Yarissel llevaba un pantalón tipo pesquero color azul de mezclilla, sandalias negras y playera verde.

El portal de noticias El Tapachulteco Denuncia se dice que Yarissel fue vista el 1 de mayo a las 02:00 horas, acompañada de su pareja en la vivienda que rentaba, pero el dueño del inmueble ha informado que la migrante no llegó al domicilio.

Lo que se sabe, según el portal de noticia, es que Yarissel presuntamente tenía problemas con el dueño de la vivienda, según revela el portal.

Este miércoles, un grupo de migrantes que participan en la caravana denominada David, que transita por la carretera federal número 200, entre el tramo carretero Tonalá a Arriaga, fue perseguido por elementos del INM.

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El grupo de migrantes, en su mayoría de Haití, lleva dos semanas caminando entre Tapachula a Tonalá, bajo temperaturas de más de 42 grados.

Pero este día, elementos del INM implementaron un operativo para detener a integrantes de la caravana, momento en que los extranjeros huyeron, pero dejaron abandonadas mochilas y carritos donde transportaban a niños. “¡Auxilioooo!”, clamaron algunos de los migrantes que huían de la presencia de los agentes migratorios.

En Tonalá, los migrantes habían permanecido durante dos días, tiempo en que fueron apoyados con alimentos, agua y medicinas.

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Un grupo de madres de Cuba llegó a México, para buscar a sus hijos que desaparecieron el 21 de diciembre del 2024, en su tránsito hacia la frontera norte, cuando eran movidos por bandas de traficantes de humanos, entre Mazatán, Chiapas a Juchitán, Oaxaca.

Las madres cubanas que son acompañadas por miembros de la Red Regional de Familias Migrantes visitarán varios lugares de Chiapas a la Ciudad de México, entre el 2 al 16 de mayo.

Este miércoles, se espera que las madres cubanas visiten algunos lugares de Tapachula.

dmrr