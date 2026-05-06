Cancún. - Después de múltiples retrasos, polémicas, críticas, sobrecostos y gran expectativa, esta mañana, finalmente, entró en operación oficial el Puente Nichupté, con un promedio de 200 vehículos que fueron los primeros en cruzar, por primera vez, de la ciudad de Cancún hacia la zona turística y viceversa, sobre un sistema lagunar excepcional que constituye uno de sus mayores atractivos de esta obra desarrollada por ICA, bajo la supervisión de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT)

El acto oficial fue convocado por el Gobierno de Quintana Roo y el Ayuntamiento de Benito Juárez, con cabecera en esta ciudad, a las 6:30 horas de este miércoles, para dar el banderazo de salida desde la estructura de 8.8 kilómetros, que sumado a sus entronques en el bulevar Luis Donaldo Colosio, en la ciudad, y el bulevar Kukulkán, en la zona hotelera, suman un total de 11.2 kilómetros.

Una vez dada la señal, vehículos y ciclistas comenzaron a circular por primera vez sobre la estructura, flanqueada por manglares y las aguas del cuerpo lagunar, un cielo espléndido y los tímidos rayos del sol, iluminando la escena que marca un momento distinto en la historia de esta ciudad, fundada hace 56 años.

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La obra, que inició con un costo promedio de 5 mil 800 millones de pesos y suma más de 12 mil millones entre estudios y medidas de mitigación ambiental, cuenta con carril reversible, ciclopista y un límite de velocidad originalmente de 80 kilómetros por hora, que se estableció a solo 60.

El tiempo estimado de cruce a través de la estructura sobre la laguna será de entre 11 y 14 minutos, dependiendo del acceso utilizado.

Un promedio de 200 vehículos que fueron los primeros en cruzar. Foto: Adriana Varillas / EL UNIVERSAL

Conforme a las reglas establecidas por las autoridades, para su uso y tránsito, este puente no está destinado para transporte pesado ni circulación de alta velocidad.

"No es una vía para echar carreras”, aclaró la gobernadora “Mara” Lezama, presente hoy en la apertura oficial, quien recordó que tampoco es un puente de peaje.

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El puente operará inicialmente en un horario de 4:30 de la madrugada a 12 de la noche hasta el 24 de mayo. A partir del siguiente día el horario se ampliará hasta la 1 de la madrugada, para instalar “confibicis” para la protección de ciclistas, adicional a la colocación de vialetas y vialetones ya colocados.

El carril reversible operará de 4:30 a 16 horas en sentido del centro hacia la zona hotelera y en el turno vespertino y nocturno operará de 16:30 a 24 horas en sentido contrario.

El tránsito de camiones de carga está prohibido y solo se permitirá la circulación de motocicletas con cilindraje mayor a 600 centímetros cúbicos. También está restringido el acceso a peatones, scooters, patines y patinetas.

Un promedio de 200 vehículos que fueron los primeros en cruzar. Foto: Adriana Varillas / EL UNIVERSAL

La ciclovía será de uso exclusivo para bicicletas y vehículos de propulsión humana o asistencia eléctrica limitada a 25 kilómetros por hora.

Su tránsito podrá cerrarse de manera temporal cuando se registren vientos superiores a 40 kilómetros por hora, por motivos de seguridad.

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La circulación para vehículos de emergencia estará permitida las 24 horas y se aplicará un sistema de monitoreo denominado “radar humano” para vigilar que se respeten los límites de velocidad.

El puente cuenta con luminarias LED que se alimentan vía paneles solares y posee videovigilancia conectada al Complejo de Seguridad C5 durante las 24 horas.

Un promedio de 200 vehículos que fueron los primeros en cruzar. Foto: Adriana Varillas / EL UNIVERSAL

De acuerdo con las autoridades se estableció que la circulación a través del puente se suspenderá un domingo al mes para actividades recreativas y de convivencia, con acceso a pie o en bicicleta.

La inauguración de esta obra, financiada con recursos públicos federales, ocurrió el pasado 2 de mayo, con la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes de su gabinete.

Al día siguiente se realizó una carrera deportiva y un polémico concierto del grupo Morat, sobre una plataforma instalada en la Laguna Nichupté, lo que generó fuertes críticas y el pronunciamiento de grupos ecologistas, preocupados por el impacto de las luces, la vibración del sonido y la concentración de gente en la vida marina lagunar, sin contar con el riesgo de contaminación del cuerpo de agua.

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Para realizar el concierto, el Gobierno de Quintana Roo se amparó en una opinión técnica expedida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que consideró que no era necesario presentar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), porque a su juicio la actividad “no es invasiva”.

El Grupo Ecologista del Mayab (Gema) refutó esta apreciación y aclaró que la Conanp carece de facultades legales para decidir si una actividad requiere o no autorización de impacto ambiental, amén de que el concierto se desarrollaría en la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida “Manglares de Nichupté”.

Foto: Adriana Varillas / EL UNIVERSAL

La noche del domingo pasado el concierto se desarrolló exitosamente, con 20 mil asistentes y otras sorpresas no consideradas dentro de la opinión técnica expedida por la Conanp.

Alrededor de la plataforma principal, en donde se colocó el escenario, las bocinas y se dio entrada a un número no precisado de asistentes, se instalaron también sobre la laguna, más plataformas para colocar pantallas gigantes.

También arribaron más de una decena de yates embarcaciones que ofrecieron la experiencia de disfrutar el concierto, pagando, en promedio, mil 200 pesos por persona.

Además, hubo fuegos artificiales y pirotecnia, pese a que su uso ha sido restringido por las propias autoridades municipales.

Ahora, en redes sociales ya circulan mensajes para preguntar qué artista o artistas podrían protagonizar próximos conciertos sobre la laguna, que enfrenta ya problemas de perturbación y contaminación por descargas de aguas residuales.

afcl/LL