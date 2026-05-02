La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que “la honestidad, el amor al pueblo y el amor a la patria dan resultados”.

Durante la inauguración del Puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo, la mandataria federal dijo que “donde antes había corrupción, hoy hay honestidad; donde antes había desigualdad, hoy hay igualdad; donde antes se construían barreras, hoy se construyen puentes”.

“Los gobiernos del pasado construyeron desigualdad, corrupción, odio; la cuarta transformación construye igualdad, construye amor al pueblo y construye amor a la patria”. La honestidad, el amor al pueblo y el amor a la patria dan resultados, ¿va?”.

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Sheinbaum reconoció a los trabajadores de la construcción por dicha obra y reafirmó que son los mejores del mundo.

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), explicó que el puente Nichupté tiene 11.2 kilómetros de longitud, es de libre peaje y tuvo una inversión de 10 millones 319 mil pesos.

Expresó que las personas hacen más de una hora en dos rutas, para cruzar a la zona turística. “Este puente les va a ahorrar cerca de dos horas, dos horas y media en sus traslados, mañana y noche, y se harán 10 minutos”.

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Tiene tres carriles, uno por sentido y otro reversible, además de una ciclovía bidireccional y paso de navegación.

La gobernadora Mara Lezama destacó que la obra se trata de un segundo puente sobre un cuerpo lagunar que reduce trayectos y devuelve “tiempo de vida”: “Eso es justicia social, elevamos la calidad de vida de trabajadoras y trabajadores que todos los días trabajan en la industria turística, pero también de quienes nos visitan”.

Aseguró que la vía permite una evacuación de la zona hotelera, además que destacó es un trazo de 11.2 kilómetros que reduce al mínimo cualquier impacto ambiental.

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