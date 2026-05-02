Entre el 15 y el 28 de abril, tres casos han marcado e indignado a la Ciudad de México: los feminicidios de Carolina Flores y de Edith Guadalupe, así como el multihomicidio de una familia en la alcaldía Azcapotzalco.

Los casos, además de causar una gran conmoción, ponen en evidencia la creciente ola de violencia que se vive en la capital del país.

En EL UNIVERSAL te contamos qué es lo que ha pasado con cada uno de estos sucesos.

28 de abril: multihomicidio Azcapotzalco

El pasado martes 28 de abril, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) inició una investigación tras el hellazgo de cuatro cuerpos en una casa de la colonia Nueva Santa María, de la alcaldía Azcapotzalco.

Las víctimas, un hombre y una mujer de aproximadamente 47 años de edad, así como dos menores de 16 y 12 años, todos miembros de una familia, habrían fallecido por heridas causadas por un objeto punzocortante. Fueron encontrados por un familiar que llegó a visitarlos.

Las víctimas fueron localizadas al interior de un domicilio en la colonia Nueva Santa María, de la alcaldía Azcapotzalco. Foto: VALENTE ROSAS/EL UNIVERSAL

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De acuerdo con algunos vecinos, la familia era dueña de una farmacia y el día del crimen se escucharon gritos y una discusión.

Además del multihomicidio, los presuntos criminales habrían robado dos camionetas en las que se dieron a la fuga del lugar de los hechos. Los vehículos fueron rastreados mediante un operativo coordinado con autoridades del Estado de México y horas más tade, los vehículos fueron localizados en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Familiares de las víctimas del multihomicidio en Azcapotzalco, realizan guardias en espera de que la Fiscalía General de Justicia capitalina coloque sellos en el inmueble. Foto: Especial

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Al localizar el primer vehículo, en calzada De los Jinetes, habrían detenido una mujer de 24 años, y dos hombres de 21 y 36 años de edad. Al grupo se le aseguraron un arma de fuego con nueve cartuchos útiles, un segundo cargador con nueve cartuchos, un silenciador, y 95 dosis de aparente marihuana y cocaína.

Al dar con el segundo vehículo, ubicado en el estacionamiento de un hotel en la avenida Jorge Jiménez Cantú, el cuarto presunto responsable del robo de los automóviles -y el presunto autor material de los asesinatos- atacó a los elementos policiales, sin embargo, estos repelieron la agresión y lo hirieron. Por sus lesiones fue trasladado con custodia a un hospital. Todos los involucrados fueron remitidos al Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Mientras tanto, en la alcaldía Azcapotzalco, el inmueble quedó bajo resguardo de la FGJ y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; así como también, familiares de los fallecidos esperaban en el lugar a que se le pusieran sellos al predio. Además, habitantes aledaños al lugar de los hechos aseguraron que uno de los detenidos visitaba frecuentemente a la familia.

Hasta el momento se sabe que uno de los detenidos era novio de la joven de 16 años, por lo que vecinos de la familia lo veían con frecuencia en el domicilio ubicado en la calle Guanábana 146 de la colonia Nueva Santa María.

Este viernes, las cuatro víctimas del multihomicidio fueron sepultados en un panteón de Naucalpan, en el Estado de México.

Caen cuatro por homicidio de 4 personas en Azcapotzalco. Foto: Especial

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17 de abril: Edith Guadalupe

El miércoles 15 de abril, Edith Guadalupe salió de su domicilio -en Iztapalapa- a bordo una motocicleta desde una aplicación de transporte privado rumbo a una entrevista de trabajo en un inmueble de Avenida Revolución, al sur de la Ciudad de México. Al paso de las horas, su familia perdió contacto con ella, por lo que decidieron movilizarse paa encontrarla.

Al acudir con autoridades para denunciar la desaparición, la familia se encontró con múltiples obstáculos. El primero fue la negligencia del personal de la FGJ para buscar a Edith hasta pasadas 72 horas. Sin esperar, la familia decidió reconstruir la ruta y el destino de la joven consultando las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México y otros dispositivos de videovigilancia.

La investigación los llevó hasta el predio 829 de avenida Revolución. Ahí, el vigilante y la administradora del inmueble aseguraron que la chica jamás había ingresado a las instalaciones. La familia regresó a la Fiscalía para entregar las pruebas y solicitar una inspección en el inmueble, pero de nuevo se vieron obstaculizados por las autoridades, quienes presuntamente habrían pedido dinero para continuar la investigación.

Edificio "Torre Murano" con el predio #829 de Av. Revolución donde Edith Guadalupe Valdés Zaldívar fue encontrada sin vida. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

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En protesta y para presionar a las autoridades, seres queridos de Edith Guadalupe cerraron avenida Revolución desde la tarde-noche del jueves 16 de abril. La acción tuvo efectos y alrededor de la 01:30 de la madrugada del viernes 17 de abril comenzaron las diligencias para encontrar indicios sobre el paso de Edith por el lugar. Horas después, el cuerpo de la joven fue hallado dentro de una bolsa negra en uno de los estacionamientos subterráneos.

El hecho fue condenado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y por la titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján, quien además aseguró que se habrían separado del cargo a tres funcionarios por sus malas actuaciones durante el proceso de búsqueda de Edith. Además, la noche de ese mismo viernes, el vigilante del inmueble, Juan Jesús "N", fue detenido por ser el presunto agresor de Edith.

El 22 de abril, Juan Jesús fue vinculado a proceso bajo el argumento de que existían las pruebas suficientes para confirmar su presunta culpabilidad en el feminicidio y se dictaron tres meses para llevar a cabo la investigación complementaria. Tres días después, la familia del hombre encabezó una marcha en Paseo de la Reforma, argumentando que fue víctima de la fabricación del delito.

Manifestación para exigir justicia por Juan Jesús "N". Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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El primero de mayo, los defensores de Juan Jesús "N" mencionaron que fueron informados respecto a que la Fiscalía requería una muestra de saliva de Juan Jesús para confrontarla con indicios localizados en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Edith Guadalupe.

15 de abril: El feminicidio de la exreina de belleza, Carolina flores

Carolina Flores, nacida en 1999 en la ciudad de Ensenada, Baja California, era una mujer dedicada al modelaje -destacando su título de Miss Teen Universe Baja California- y a la creación de contenido en redes sociales, donde difundía algunos aspectos de su vida cotidiana.

La influencer, quien radicaba en la colonia Polanco Tercera Sección de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, perdió la vida el pasado día 15 de abril a manos, presuntamente, de su suegra, de nombre Erika María “N”. Un video difundido en redes sociales, muestra que la mujer le disparó en seis ocasiones en el domicilio que Carolina compartía con su esposo, Alejandro "N", e hijo.

Carolina Flores era una mujer dedicada al modelaje y a la creación de contenido en redes sociales. Foto: Redes sociales

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En el material audiovisual, la presunta asesina argumenta que habría terminado con la vida de su nuera porque la "había hecho enojar", además de aclarar mencionarle a su hijo: "Eras mío y ella te robó".

Erika María abandonó la escena con total impunidad y su hijo denunció el crimen un día después, el 16 de abril, señalando a su madre como la presunta responsable. Sin embargo, ella se dio a la fuga.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras considerar que la muerte de Carolina Flores debía ser investigada como un feminicidio, giró una orden de aprehensión contra Erika. Días después se emitió una ficha roja de búsqueda por la Interpol para localizarla.

Ficha de búsqueda de Erika María "N". Foto: Especial

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El 29 de abril, Erika María “N” fue detenida en Venezuela y actualmente la FGJ ya trabaja en su extradición, como lo indicó la titular de la dependencia, Bertha Alcalde Luján, a través de redes sociales: "autoridades venezolanas realizaron la detención. Ya trabajamos en su extradición a México".

*Con información de Ana Karen Velázquez, Juan Carlos Williams y Fabián Evaristo

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