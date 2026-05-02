La mañana de este sábado se registró un incendio en las oficinas de la Secretaría del Bienestar, ubicadas en Paseo de la Reforma y Lafragua, colonia Tabacalera, dejando un saldo blanco.

De acuerdo con el jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, en el lugar se quemaron artículos de oficina.

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Tras algunos minutos, los bomberos controlaron el fuego en las oficinas de la Torre Bienestar.

Pérez Cova confirmó a través de su cuenta de X que no hubo heridos por el incidente.

“Informo que atendemos un incendio en un edificio ubicado en la Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc. En el lugar se quemaban artículos de papelería. Al momento hemos extinguido el fuego y no se reportan personas lesionadas”.

Informo que atendemos un incendio en un edificio ubicado en la Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc. En el lugar se quemaban artículos de papelería. #AlMomento, hemos extinguido el fuego y no se reportan personas lesionadas. #ServicioConcluido@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/F7dfmpvfvr — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 2, 2026

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afcl