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capturaron a un sujeto acusado de extorsión, principalmente en contra de comerciantes de la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), oficiales en campo recibieron la denuncia de una persona que refirió que un sujeto le exigió dinero a cambio de no dañarlo junto con su familia.

El sospechoso citó a la víctima en la avenida 604 de la colonia San Juan de Aragón Cuarta Sección, donde policías desplegaron un dispositivo de vigilancia.

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En el lugar, el denunciante entregó el dinero a un sujeto que viajaba en bicicleta, quien fue detenido por los oficiales.

El sujeto de 56 años fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación.

La SSC comunicó que el detenido cuenta con ocho ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo en diferentes modalidades, por extorsión agravada y por corrupción de menores.

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afcl

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