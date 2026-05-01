Un hombre de la tercera edad resultó lesionado por arma de fuego al interior de un domicilio ubicado en el andador 70 de avenida Acoxpa, en la zona de Coapa, al sur de la capital.

De acuerdo con reportes policiales, los hechos se conocieron luego de que elementos que realizaban recorridos de vigilancia en su zona de responsabilidad, recibieron una alerta de la base Fortín. En el reporte se indicaba la presencia de una persona armada en ese punto, por lo que se trasladaron al sitio.

Al arribar, los oficiales se entrevistaron con una mujer identificada como Brenda Xochiga Miranda, de 29 años, quien relató que al llegar al domicilio escuchó un golpe y, al ingresar, encontró a su abuelo, Leonel González, de 83 años, sentado y con una lesión.

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En el lugar ya se encontraba un mando identificado como “Jefe Gama Coapa”, quien tomó control de la situación, por lo que los elementos que acudieron inicialmente se retiraron.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud del adulto mayor ni sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión, por lo que las autoridades ya indagan el caso.

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