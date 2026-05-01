Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Gustavo A. Madero, posiblemente relacionadas con el hallazgo de un hombre sin vida ocurrido días antes en la misma demarcación.

De acuerdo con el reporte oficial, el 24 de abril fue localizado el cuerpo de una persona cubierta con bolsas de plástico negro en el cruce de las avenidas Gran Canal del Desagüe y Río de los Remedios, en la colonia Nueva Atzacoalco, en los límites con el Estado de México. Tras el hallazgo, se dio intervención al Ministerio Público y se iniciaron trabajos de investigación.

Como parte de las indagatorias, policías apoyados con el análisis de cámaras del C2 Norte identificaron a posibles implicados que se desplazaban en la colonia Del Obrero, por lo que se reforzó la vigilancia en la zona.

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El 30 de abril, durante un patrullaje en la calle Norte 74B, los oficiales ubicaron a cuatro personas que coincidían con las características obtenidas. Al percatarse de la presencia policial, los individuos arrojaron un objeto e intentaron huir, por lo que fueron interceptados.

Tras una revisión preventiva, les fue asegurado un paquete con aparente marihuana a granel y 14 dosis adicionales de la misma sustancia.

Los detenidos son tres hombres de 24, 51 y 72 años, y una mujer de 48, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

La SSC informó que, tras un cruce de datos, se identificó que el hombre de 51 años cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo, registrado en 2005.

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afcl