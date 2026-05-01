A tres días de un ataque ocurrido al interior de una vivienda en la alcaldía Gustavo A. Madero, un juez vinculó a proceso a Jhonatan “N”, señalado por el feminicidio de su madre, el homicidio de su sobrino —un bebé de pocos meses— y la tentativa de feminicidio en contra de su hermana.

Los hechos se registraron el pasado 24 de abril en un domicilio de la colonia Martín Carrera, donde, según las investigaciones, se desató una agresión con arma blanca tras una disputa familiar. Entre las víctimas se encontraba el menor de edad, quien murió en el lugar, al igual que la madre del imputado.

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Vecinos alertaron a las autoridades, lo que permitió la rápida llegada de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes detuvieron al presunto agresor en el sitio. Paramédicos confirmaron el fallecimiento de dos personas, mientras que la hermana del acusado fue trasladada a un hospital con lesiones.

Con base en dictámenes periciales y testimonios recabados, la Fiscalía capitalina consiguió que un juez iniciara proceso penal contra el detenido apenas tres días después de los hechos. Como medida cautelar, se le dictó prisión preventiva, por lo que permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

La autoridad judicial fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuará integrando el caso.

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afcl