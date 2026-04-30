Una mujer de 38 años fue asesinada a balazos en calles de la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y horas después tres hombres fueron detenidos por policías capitalinos cuando circulaban en una motocicleta que ya era seguida con ayuda de las cámaras de vigilancia.

El ataque ocurrió el pasado 28 de abril en el cruce de Tetrazinni y Shumann. Vecinos reportaron a una persona lesionada y, al llegar, los uniformados encontraron a la mujer tendida sobre la banqueta, sin signos vitales por impactos de arma de fuego. La zona fue acordonada mientras peritos iniciaban las diligencias.

Desde el arranque, la pista clave fue una motocicleta negra en la que huyó el agresor. Con apoyo de las cámaras de seguridad y trabajos de gabinete, los agentes reconstruyeron la ruta de escape y ubicaron la posible zona de movilidad de los implicados.

La policía montó vigilancia fija y móvil hasta que detectó una moto con las mismas características en la colonia Cosmopolita. Foto: Especial

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Con esa información, la policía montó vigilancia fija y móvil hasta que detectó una moto con las mismas características en la colonia Cosmopolita. En las calles Ibiza y Bermudas interceptaron a tres sujetos que viajaban a bordo del vehículo.

Durante la revisión preventiva, a los hombres —de 33, 22 y 18 años— les aseguraron un arma de fuego corta, dos cartuchos útiles y 40 bolsitas con aparente marihuana. Los tres fueron detenidos en el lugar y trasladados ante el Ministerio Público, junto con la motocicleta y lo decomisado.

A los hombres les aseguraron un arma de fuego corta, dos cartuchos útiles y 40 bolsitas con aparente marihuana. Foto: Especial

Autoridades indicaron que el detenido de 22 años cuenta con un antecedente por robo a negocio en 2023, mientras que el de 18 registra una presentación ante un Juez Cívico por faltas administrativas. Será la autoridad ministerial la que determine su situación jurídica y si están directamente relacionados con el homicidio.

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El caso quedó abierto mientras continúan las investigaciones para esclarecer la mecánica de la agresión y la participación de cada uno de los detenidos.

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