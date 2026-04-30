La alcaldía Cuauhtémoc instaló tres nuevos “Puntos Violeta” en hoteles de las colonias Doctores y Obrera, como parte de la estrategia de seguridad previa al inicio del Mundial 2026.

Con estas aperturas, la demarcación alcanza un total de 438 espacios de auxilio para mujeres y niñas.

​De acuerdo con la alcaldesa, los nuevos puntos se ubican en distintos hoteles de la demarcación, donde el personal recibió capacitación para ofrecer resguardo y canalización a las personas que soliciten apoyo ante situaciones de riesgo.

La estrategia contempla que estos espacios funcionen como centros de atención inicial y enlace con instancias de seguridad. Foto: Especial

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​La administración informó que el objetivo es que tanto residentes como turistas cuenten con lugares seguros con operación de 24 horas.

La estrategia contempla que estos espacios funcionen como centros de atención inicial y enlace con las instancias de seguridad correspondientes.

​Según el plan de trabajo de la alcaldía, se busca ampliar la red hasta llegar a los 500 puntos de auxilio. La autoridad de la Cuauhtémoc indicó que la expansión continuará en comercios y oficinas públicas durante las próximas semanas.

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