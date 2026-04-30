Culiacán, Sin.- El líder electo del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, Homar Salas Gastélum fue asesinado a balazos, en un atentado en el que su escolta resultó muerto, en el fraccionamiento Brisas de Humaya, donde tiene su residencia.

Había sido electo en febrero pasado como nuevo dirigente, con mil 785 votos, contra mil 349 de su competidora, Zayda Flores Manjarrez, su residencia ubicada por la calle 10, del fraccionamiento las Brisas, en la capital del estado fue atacado con disparos de fusiles automáticos.

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Sobre el ataque al dirigente sindical electo, personas armadas con fusiles automaticos lo atacaron, cuando salía de su casa acompañado de su escolta, cuyo nombre no ha sido dado a conocer, por lo que ambos resultaron muertos.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron a dar fe de los hechos y se confirmó que una de las personas muertas, fue identificado como Homar Salas Gastélum, quien el próximo viernes tenía previsto tomar la protesta como nuevo dirigente de los burocratas municipales.

Ataque previo contra líder sindical en Culiacán; su casa fue rafagueada tras ganar elección

En febrero de 2026, el entonces recién electo secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, fue blanco de un ataque armado contra su vivienda ubicada en el fraccionamiento Las Brisas.

De acuerdo con los reportes, un grupo armado disparó en múltiples ocasiones contra la residencia localizada en la calle 10, provocando daños visibles en la fachada, puertas y ventanas.

Tras los hechos, elementos de seguridad y del Ejército acudieron al lugar para recabar información e iniciar las diligencias correspondientes; sin embargo, los agresores lograron huir sin ser detenidos.

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