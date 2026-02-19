Más Información
El recien electo como nuevo dirigente del sindicato de burócratas del municipio de Culiacán, Homar Salas Gastelum, cuya casa fue blanco de un ataque a balazos con armas automáticas, canceló la celebración del festejo de su triunfo gremial e instó a la sociedad no especular sobre los hechos de violencia que fue objeto.
Pidió esperar que la autoridad judicial haga su trabajo e investigue el origen y determine las acciones judiciales que proceden contra los que resulten responsables de los daños causados al inmueble donde vive con su familia.
Salas Gastelum comunicó que él y toda su familia se encuentran bien de salud y tranquilos, confiado en que las investigaciones sobre estos hechos que padeció sean esclarecidas a fondo y haya castigo para los responsables.
El recién electo como nuevo Secretario General del del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán dio a conocer que notificó en forma inmediata a las autoridades sobre lo que le sucedía, las cuales acudieron a su casa en el fraccionamiento Las Brisas, en la capital del estado.
Derivados de los hechos de violencia en contra de su propiedad, Salas Gastelum envió a sus agremiados en el sindicato burócrata municipal la notificación que se suspende el evento gremial que se tenía programado a celebrarse el próximo viernes 20 de febrero.
En el breve comunicado hizo hincapié que su compromiso primordial es y será siempre la protección de los derechos de sus compañeros, pero sobre todo garantizar su integridad y bienestar.
LL
