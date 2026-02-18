Más Información

¡No te espantes! Simulacro regional este 18 de febrero en CDMX y Edomex; sigue aquí el minuto a minuto

¡No te espantes! Simulacro regional este 18 de febrero en CDMX y Edomex; sigue aquí el minuto a minuto

Sheinbaum va por eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza; anuncia iniciativa de reforma

Sheinbaum va por eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza; anuncia iniciativa de reforma

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

INE reporta un caso de sarampión; aplican home office y campaña de vacunación interna

INE reporta un caso de sarampión; aplican home office y campaña de vacunación interna

La NFL confirma el regreso de los 49ers de San Francisco a México

La NFL confirma el regreso de los 49ers de San Francisco a México

Sergio Mayer se ausenta del Congreso para entrar a "La casa de los famosos"; usuarios lo cuestionan

Sergio Mayer se ausenta del Congreso para entrar a "La casa de los famosos"; usuarios lo cuestionan

Culiacán. - Un grupo armado atacó a balazos la residencia del recién electo secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, Homar Salas Gastelum, en el sector del Fraccionamiento Las Brisas, sin que se tengan reportes de personas lesionadas.

La residencia del líder sindical que se ubica en la calle 10 de dicho fraccionamiento registró varios impactos de bala en la fachada, puertas y ventanas, sin que se conozca si Salas Gastelum se encontraba en el inmueble.

El viernes pasado, en el sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán se registró la elección del nuevo líder, en el que Homar Salas, de la planilla roja, obtuvo mil 785 votos favor, en tanto que su competidora, Zayda Flores Manjarrez obtuvo mil 349.

Las autoridades de seguridad y el ejército que llegaron al lugar del ataque a la residencia solo recopilaron información sobre el hecho, ya que los responsables lograron huir del lugar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]