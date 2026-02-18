Culiacán. - Un grupo armado atacó a balazos la residencia del recién electo secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, Homar Salas Gastelum, en el sector del Fraccionamiento Las Brisas, sin que se tengan reportes de personas lesionadas.

La residencia del líder sindical que se ubica en la calle 10 de dicho fraccionamiento registró varios impactos de bala en la fachada, puertas y ventanas, sin que se conozca si Salas Gastelum se encontraba en el inmueble.

El viernes pasado, en el sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán se registró la elección del nuevo líder, en el que Homar Salas, de la planilla roja, obtuvo mil 785 votos favor, en tanto que su competidora, Zayda Flores Manjarrez obtuvo mil 349.

Las autoridades de seguridad y el ejército que llegaron al lugar del ataque a la residencia solo recopilaron información sobre el hecho, ya que los responsables lograron huir del lugar.

afcl/LL