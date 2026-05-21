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Con el inicio del Hot Sale 2026 a la vuelta de la esquina millones de consumidores y empresas se preparan para una de las temporadas de ventas más importantes del año.
Esta jornada de ofertas y descuentos comenzará el próximo lunes 25 de mayo y durará hasta el martes 2 de junio. Es la campaña de ventas en línea más grande a nivel nacional y es organizada de manera anual por la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO).
Como cada año, esta venta reunirá a decenas de marcas que durante los nueve días ofrecerán una variedad de promociones exclusivas, brindando la oportunidad perfecta para adquirir ropa, zapatos, artículos electrónicos o electrodomésticos, muebles, viajes, entre otros.
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¿Dónde consultar todas las tiendas y marcas participantes en el Hot Sale 2026?
Para consultar todas las marcas, tiendas y empresas participantes durante la jornada de ventas en línea es necesario entrar a la página oficial del Hot Sale 2026: www.hotsale.com.mx.
En este portal se puede encontrar a todos los establecimientos que tendrán descuentos divididos en categorías como Electro y tecno, Ropa y calzado, Viajes, Muebles y hogar, Belleza, Deportes, entre otros.
Este año la oferta de marcas y tiendas participantes abarca todas las áreas y tipos de mercados, garantizando que cualquier persona encuentre algo de su interés, sin importar los gustos o preferencias.
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La lista completa de categorías también incluye:
- Automotriz
- Alimentos y bebidas
- Luxury
- Otros / Servicios
- Promos financieras
Algunas de las marcas más destacadas son:
- Amazon México
- Mercado Libre
- Walmart México
- Coppel
- Elektra
- Chedraui
- Sam's Club México
- Temu
- Shein
- Booking.com
- Puma
- Samsung
- The Home Depot
- Costco
- Palacio de Hierro
- Liverpool
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