Con el inicio del Hot Sale 2026 a la vuelta de la esquina millones de consumidores y empresas se preparan para una de las temporadas de ventas más importantes del año.

Esta jornada de ofertas y descuentos comenzará el próximo lunes 25 de mayo y durará hasta el martes 2 de junio. Es la campaña de ventas en línea más grande a nivel nacional y es organizada de manera anual por la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO).

Como cada año, esta venta reunirá a decenas de marcas que durante los nueve días ofrecerán una variedad de promociones exclusivas, brindando la oportunidad perfecta para adquirir ropa, zapatos, artículos electrónicos o electrodomésticos, muebles, viajes, entre otros.

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Hot Sale 2026. Foto: Creada con IA

¿Dónde consultar todas las tiendas y marcas participantes en el Hot Sale 2026?

Para consultar todas las marcas, tiendas y empresas participantes durante la jornada de ventas en línea es necesario entrar a la página oficial del Hot Sale 2026: www.hotsale.com.mx.

En este portal se puede encontrar a todos los establecimientos que tendrán descuentos divididos en categorías como Electro y tecno, Ropa y calzado, Viajes, Muebles y hogar, Belleza, Deportes, entre otros.

Este año la oferta de marcas y tiendas participantes abarca todas las áreas y tipos de mercados, garantizando que cualquier persona encuentre algo de su interés, sin importar los gustos o preferencias.

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Lista de categorías para encontrar las marcas en la página oficial del Hot Sale. Foto: Captura de pantalla de hotsale.com.mx

La lista completa de categorías también incluye:

Automotriz

Alimentos y bebidas

Luxury

Otros / Servicios

Promos financieras

Algunas de las marcas más destacadas son:

Amazon México

Mercado Libre

Walmart México

Coppel

Elektra

Chedraui

Sam's Club México

Temu

Shein

Booking.com

Puma

Samsung

The Home Depot

Costco

Palacio de Hierro

Liverpool

Hot Sale 2026 en México. Foto: Creada con IA

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