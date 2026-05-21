Tendencias | 21-05-26 | 15:58 | Actualizada | 21-05-26 | 15:58 |

Con el inicio del a la vuelta de la esquina millones de consumidores y empresas se preparan para una de las temporadas de ventas más importantes del año.

Esta jornada de ofertas y descuentos comenzará el próximo lunes 25 de mayo y durará hasta el martes 2 de junio. Es la campaña de ventas en línea más grande a nivel nacional y es organizada de manera anual por la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO).

Como cada año, esta venta reunirá a decenas de marcas que durante los nueve días ofrecerán una variedad de promociones exclusivas, brindando la oportunidad perfecta para adquirir ropa, zapatos, artículos electrónicos o electrodomésticos, muebles, viajes, entre otros.

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Hot Sale 2026. Foto: Creada con IA
Hot Sale 2026. Foto: Creada con IA

¿Dónde consultar todas las tiendas y marcas participantes en el Hot Sale 2026?

Para consultar todas las marcas, tiendas y empresas participantes durante la jornada de ventas en línea es necesario entrar a la página oficial del Hot Sale 2026: .

En este portal se puede encontrar a todos los establecimientos que tendrán descuentos divididos en categorías como Electro y tecno, Ropa y calzado, Viajes, Muebles y hogar, Belleza, Deportes, entre otros.

Este año la oferta de marcas y tiendas participantes abarca todas las áreas y tipos de mercados, garantizando que cualquier persona encuentre algo de su interés, sin importar los gustos o preferencias.

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Lista de categorías para encontrar las marcas en la página oficial del Hot Sale. Foto: Captura de pantalla de hotsale.com.mx
Lista de categorías para encontrar las marcas en la página oficial del Hot Sale. Foto: Captura de pantalla de hotsale.com.mx

La lista completa de categorías también incluye:

  • Automotriz
  • Alimentos y bebidas
  • Luxury
  • Otros / Servicios
  • Promos financieras

Algunas de las marcas más destacadas son:

  • Amazon México
  • Mercado Libre
  • Walmart México
  • Coppel
  • Elektra
  • Chedraui
  • Sam's Club México
  • Temu
  • Shein
  • Booking.com
  • Puma
  • Samsung
  • The Home Depot
  • Costco
  • Palacio de Hierro
  • Liverpool
Hot Sale 2026 en México. Foto: Creada con IA
Hot Sale 2026 en México. Foto: Creada con IA

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