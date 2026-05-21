Las muñecas de Monster High siguen conquistando a coleccionistas y fans gracias a sus diseños inspirados en personajes icónicos, accesorios temáticos y ediciones especiales llenas de estilo.

Ahora, en Amazon México, varios modelos de la popular línea están disponibles con descuentos de hasta 30%, convirtiéndose en una gran oportunidad para quienes buscan ampliar su colección o sorprender con un regalo original.

Las mejores muñecas Monster High con hasta 30% de descuento

Monster High Muñeca Draculaura Nuevo Look

La Monster High Muñeca Draculaura Nuevo Look es una de las versiones más populares y llamativas de la icónica estudiante vampiro de Monster High. Este modelo destaca por su renovado diseño inspirado en el estilo gótico moderno, combinando colores rosa y negro, accesorios detallados y un outfit lleno de personalidad que mantiene la esencia clásica de Draculaura.

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Monster High Skullector Beetlejuice

La Monster High Skullector Beetlejuice Paquete de 2 es una edición especial para coleccionistas que combina el universo de Monster High con la icónica película Beetlejuice. Este exclusivo set incluye dos muñecas inspiradas en Beetlejuice y Lydia Deetz, reinterpretadas con el característico estilo gótico y fashion de la franquicia, convirtiéndose en una de las colaboraciones más codiciadas por fans y coleccionistas.

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Monster High Clawdeen Wolf

La Monster High Clawdeen Wolf es una de las muñecas más icónicas y queridas de la franquicia Monster High, reconocida por su estilo inspirado en hombres lobo y su personalidad segura y fashionista. Este personaje destaca por sus atuendos llenos de colores intensos, estampados animales y accesorios modernos que reflejan su pasión por la moda dentro del universo Monster High.

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Monster High Collector Skelita Calaveras

Esta es una de las piezas más espectaculares y simbólicas que ha lanzado Monster High para coleccionistas. Inspirada en la tradición mexicana del Día de Muertos, esta versión de Skelita Calaveras combina elementos culturales, moda gótica y detalles artesanales que la convierten en una muñeca única dentro de la franquicia.

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