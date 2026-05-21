La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que se recibió el beneplácito de Estados Unidos para que Roberto Lazzeri sea el embajador ante esa nación.

En su conferencia mañanera de este jueves 21 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que Lazzeri "se estará yendo en las próximas semanas, en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán.

Sin formación diplomática, Roberto Lazzeri asume titularidad de embajada

Economista por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y con amplia trayectoria de más de 20 años en el sector financiero público y privado, Lazzeri cuenta con el respaldo de la Mandataria federal en el marco de la negociación del T-MEC.

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Roberto Lazzeri Montaño, exdirector General de Nacional Financiera. Foto: Cuartoscuro

Aunque no tiene formación diplomática, también tendrá que velar por las personas mexicanas en territorio estadounidense ante las políticas antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump.

Destaca que desde el inicio del actual gobierno, llegó a la dirección general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Su perfil gubernamental indica que su carrera en el sector público la inició en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, donde administró el portafolio de deuda pública local.

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Para 2009, se desempeñó como gerente de estructuración de financiamiento en el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras), donde se especializó en estructuración y financiamiento de deuda subnacional.

Además, se desempeñó como jefe de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que ocupó desde julio de 2022. Es reconocido en el sector privado por su visión del fortalecimiento financiero y el impulso al desarrollo empresarial en el país.

“Lazzeri Montaño ocupó puestos de alta responsabilidad en la misma dependencia, como director general de Deuda Pública y director general de Captación”, señala su currículum.

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El canciller Roberto Velasco y Roberto Lazzeri, exdirector general del Banco Nacional de Comercio Exterior y de Nacional Financiera. Foto: Especial

Sus competencias según su perfil de LinkeIn son Banca, Mercados de capitales, Estructuración financiera, Gestión de riesgos, Finanzas subnacionales, Financiación de proyectos, Negociación y valoración de derivados.

Aunque tiene menos de mil seguidores en su Instagram, Roberto Lazzeri Montaño también se da tiempo para atender sus redes sociales en las que se presume como melómano y publica fotografías junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en eventos. Con orden lleva un recuento de sus actividades mensuales al frente de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior.

También promueve en Plan México y su participación en relevantes eventos como el Stellar Autofest México 2026 o en la American Chamber México.

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Roberto no olvida que trabajó en la Secretaría de Hacienda con Rogelio Ramírez de la O y es agradecido, pues dedica mensajes en su redes por el apoyo que recibe de secretarios de Estado como Édgar Amador.

“Recibo dos instituciones, con un gran equipo de profesionales, y asumo el compromiso de trabajar con dedicación para que estos bancos de desarrollo sean motores estratégicos del crecimiento económico, la competitividad y la inclusión financiera en nuestro país.

“Estoy convencido que, con visión y esfuerzo conjunto, lograremos transformar retos en oportunidades y potenciar el papel de Nafin y Bancomext en el cumplimiento de los objetivos del Plan México”, fue el mensaje que escribió Roberto Lazzeri cuando entró a las instituciones de las que se despide.

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