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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que se encuentra en proceso la designación de como nuevo embajador de México en Estados Unidos, en sustitución de Esteban Moctezuma.

Hoy, la Mandataria federal destacó durante la conferencia matutina que Roberto Lazzeri, actual director de , trabajó con Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y tiene buena relación con el gobierno de México y con diplomáticos en Estados Unidos.

Economista por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), melómano y con amplia trayectoria de más de 20 años en el sector financiero público y privado, Lazzeri cuenta con el respaldo de la Mandataria federal en el marco de la negociación del . Además, tendrá que velar por las personas mexicanas en territorio estadounidense.

Destaca que desde el inicio del actual gobierno, llegó a la dirección general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

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Roberto Lazzeri Montaño, director General de Nacional Financiera. Foto: Cuartoscuro
Roberto Lazzeri Montaño, director General de Nacional Financiera. Foto: Cuartoscuro

Inicios en el gobierno capitalino de AMLO

Su perfil gubernamental indica que su carrera en el sector público la inició en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, donde administró el portafolio de deuda pública local. Tiempo en el que Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno capitalino.

Para 2009 se desempeñó como gerente de estructuración de financiamiento en el Banco Nacional de Obras Públicas (), donde se especializó en estructuración y financiamiento de deuda subnacional.

Además, se desempeñó como jefe de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que ocupó desde julio de 2022.

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Lazzeri Montaño ocupó puestos de alta responsabilidad en la misma dependencia, como director general de Deuda Pública y director general de Captación”, señala su currículum.

Sus competencias según su perfil de LinkedIn, son Banca, Mercados de capitales, Estructuración financiera, Gestión de riesgos, Finanzas subnacionales, Financiación de proyectos, Negociación y valoración de derivados.

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