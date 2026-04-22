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La presidenta evalúa a Roberto Lazzeri, director de Nafin y Bancomext, para reemplazar a Esteban Moctezuma como embajador en Estados Unidos, reporta este miércoles Bloomberg.

El medio estadounidense, que cita como fuente a personas informadas del tema que pidieron el anonimato, señala que se trataría del segundo cambio importante en el gobierno de Sheinbaum tras la partida del canciller , a quien sustituyó Roberto Velasco.

¿Quién es Roberto Lazzari?

Lazzeri, quien fungió como jefe de gabinete del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O en la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha estado cerca de la presidenta en reuniones como la de este lunes, con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

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Además, fue figura clave en las conversaciones del año pasado con Estados Unidos, después de que el Departamento del Tesoro bloqueó a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero para el narco. Fue Lazzeri quien negoció dos prórrogas al bloqueo.

También fue clave en la transacción por la que el gobierno mexicano adquirió, en 2023, 6 mil millones de dólares en centrales eléctricas de la española Iberdrola SA.

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El empresario es cercano al secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, en un momento clave, cuando se realiza la revisión del T-MEC.

Bloomberg dijo haber consultado al gobierno mexicano sobre la posibilidad de nombrar embajador a Lazzeri, pero que no había obtenido respuesta inmediata.

En caso de que Lazzeri fuera nominado, la designación tendría que ser confirmada por el Senado.

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desa/rmlgv

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