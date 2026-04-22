Daniel Pérez Rojas, alias “El Cachetes”, y considerado número dos del grupo criminal Los Zetas, se declaró culpable este miércoles de tráfico de drogas.

El Departamento estadounidense de Justicia informó en un comunicado que Pérez Rojas, de 49 años y también conocido como “Cachetón”, se declaró culpable “de un cargo de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y mil kilogramos o más de marihuana para su importación ilegal a Estados Unidos”.

Será el próximo 30 de octubre cuando se dicte sentencia contra el capo mexicano. Por los delitos de que se declaró culpable, enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y a una pena máxima de cadena perpetua.

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“Daniel Pérez Rojas era un miembro de alto rango del cártel de Los Zetas, una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas de México que traficaba con cantidades masivas de cocaína y marihuana hacia los Estados Unidos”, afirmó en el comunicado el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la división penal del Departamento de Justicia. “Pérez Rojas fue responsable de la violencia desenfrenada, la corrupción y la intimidación en México y otros lugares, lo que permitió que continuara el tráfico de drogas desenfrenado del cártel. La condena de hoy es un claro recordatorio de que la División Penal perseguirá enérgicamente a los miembros violentos de los cárteles y les hará rendir cuentas por el daño que han causado aquí y en el extranjero”, añadió.

High-Ranking Member of Los Zetas Cartel Pleads Guilty to Federal Drug Trafficking Conspiracy



“Daniel Perez Rojas was a high-ranking member of Los Zetas Cartel, one of the most violent drug trafficking organizations in Mexico that trafficked massive amounts of cocaine and… pic.twitter.com/eefkK16uzW — Criminal Division (@DOJCrimDiv) April 22, 2026

Matthew W. Allen, jefe de Operaciones de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, dijo que la declaración de culpabilidad de Pérez Rojas debe servir como mensaje de que “nadie escapa a la justicia en Estados Unidos”.

“El Cachetes” fue uno de los 26 criminales que el gobierno mexicano entregó al de Estados Unidos en agosto pasado, en una segunda acción que siguió a la entrega, en febrero de 2025, de 29 personas. Bajo el acuerdo, ninguno de los entregados puede ser condenado a la pena de muerte.

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Pérez Rojas desertó de la unidad de fuerzas especiales del ejército mexicano en 2001 para unirse a Los Zetas, donde desempeñó funciones de seguridad para los entonces líderes de Los Zetas antes de ser nombrado en 2007 sucesor del entonces líder Heriberto Lazcano Lazcano

En 2008, viajó a Guatemala, donde se reunió, con otros miembros de Los Zetas y funcionarios del gobierno guatemalteco para discutir la expansión del cártel en Guatemala y con otros narcotraficantes para organizar el suministro de cocaína. Durante una reunión con un narcotraficante guatemalteco rival, Pérez Rojas y otros miembros de Los Zetas asesinaron a ese rival y a varios de sus socios y guardaespaldas.

Por esa matanza, quedó detenido en el país centroamericano y sentenciado a 47 años de prisión. En 2015 fue entregado a México.

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