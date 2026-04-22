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Institute, Virginia Occidental. Una fuga química en una empresa de recuperación de plata de Virginia Occidental causó la muerte de dos personas y envió a otras 19 al hospital, informaron las autoridades el miércoles.
La fuga ocurrió en la planta de Catalyst Refiners en Institute mientras los trabajadores se preparaban para cerrar al menos parte de la instalación, indicó el director de Gestión de Emergencias de la Comisión del condado Kanawha, C.W. Sigman.
¿Qué pasó en una planta de Virginia?
Durante una conferencia de prensa, Sigman explicó que en la planta se produjo una reacción de gas químico en la que estuvieron involucrados ácido nítrico y otra sustancia. Añadió que hubo “una reacción violenta de los químicos y se sobre reaccionó de manera instantánea”.
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“Iniciar o terminar una reacción química son los momentos más peligrosos”, señaló Sigman.
Heridos por fuga química son trasladados a hospitales
Entre los heridos hay siete trabajadores de ambulancia que respondieron a la fuga, dijeron las autoridades.
Sigman comentó que otras personas fueron trasladadas a los hospitales en autos particulares y, en un caso, incluso en un camión de basura.
Se emitió una orden de resguardo en el lugar para el área circundante y se levantó más de cinco horas después. Las autoridades indicaron que todas las muertes y lesiones ocurrieron dentro del recinto de la planta.
“Había que acercarse mucho a la instalación para poder olerlo”, indicó Sigman.
Descontaminación de planta en virginia tras fuga química
La fuga requirió una descontaminación a gran escala en la que las personas tuvieron que quitarse toda la ropa y ser rociadas, informaron las autoridades.
Sigmon explicó que Catalyst Refiners trabaja para extraer plata de lo que queda de procesos químicos y puede encontrar miles de dólares del metal precioso con solo aspirar los pisos en las oficinas de una planta.
Lamentan muertes y colaboran con autoridades
Ames Goldsmith Corp., propietaria de Catalyst Refiners, manifestó que está entristecida por las muertes y que sus pensamientos estaban con todos los afectados y sus familias.
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El comunicado de la empresa difundido en la conferencia de prensa señaló: “Este es un momento inconcebiblemente difícil. Nuestros pensamientos y oraciones están con nuestros colegas y sus familias”.
Ames Goldsmith prometió colaborar con funcionarios locales, estatales y federales mientras investigan lo ocurrido.
La planta está ubicada cerca de Institute, una comunidad a unos 16 kilómetros (10 millas) al oeste de Charleston, la capital del estado.
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desa/rmlgv
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